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Х-фактор 10: список участников - кто прошел на прямой эфир

24 ноября 2019, 18:20

Названы имена участников Х-Фактор 10, которые прошли в прямые эфиры 2019 года. Список участников и тренеры категорий - читай на Главреде.

Х-Фактор 10: список участников
Х-Фактор 10: список участников / СТБ

Уже назвали список участников, которые успешно прошли тренировочный лагерь и прошли в прямые эфиры Х-фактор 10. В 11 выпуске 10 сезона Х-Фактор 2019 от 23 ноября на сцену вышли участники тренировочного лагеря, которые боролись за право выступления в прямом эфире. Кто стал участником прямых эфиров Х-Фактора 10 - читай и смотри на Главреде.

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Уже в 12 выпуске 1 декабря выйдет первый прямой эфир Х-Фактора 10, в котором участники впервые споют для зрителей и судей вживую. 

В 10 сезоне Х-Фактора будет 4 категории - Девушки, Парни, Группы и 30+.

Рассказываем, кто из тренеров взял какую категорию, и кого из участников мы увидим 1 декабря.

Категория девушки - Игорь Кондратюк

Х-Фактор 10: категория девушки
Х-Фактор 10: категория девушки / СТБ
  • Юлия Бордунова 
  • Элина Иващенко
  • Мария Стопник

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Юлия Бордунова – Антитіла – Вірила – Х-фактор 10 смотреть онлайн 23-11-2019:

Мария Стопник – Б’янка – Несчастливая любовь – Х-фактор 10 смотреть онлайн 23-11-2019:

Элина Иващенко – Максим Фадеев – Танцы на стеклах – Х-фактор 10 смотреть онлайн 23-11-2019:

Категория 30+ - Оля Полякова

Х-Фактор 10: категория 30+
Х-Фактор 10: категория 30+ / СТБ
  • Людмила Базелюк
  • Георгий Колдун
  • Анна Иваница

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Людмила Базелюк – Оксана Билозир – Ніби Вчора Рідна Мамо – Х-фактор 10  смотреть онлайн 23-11-2019:

Георгий Колдун – Robbie Williams – Feel – Х-фактор 10 смотреть онлайн 23-11-2019:

Аня Иваница – Dua Lipa – Blow Your Mind – Х-фактор 10 смотреть онлайн 23-11-2019:

Категория парни - Настя Каменских

Х-Фактор 10: категория парни
Х-Фактор 10: категория парни / СТБ
  • Юрий Каналош
  • Антон Вельбой
  • Артем Забелин

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Антон Вельбой – Леонид Агутин – Парень чернокожий – Х-фактор 10 смотреть онлайн 23-11-2019:

Юрий Каналош – Years & Years – King– Х-фактор 10 смотреть онлайн 23-11-2019:

Артем Забелин – Арсен Мирзоян – Ніч – Х-фактор 10 смотреть онлайн 23-11-2019:

Категория группы - Андрей Данилко

Х-Фактор 10: Андрей Данилко
Х-Фактор 10: Андрей Данилко покинул шоу / СТБ

Неизвестно, кто попал в категорию Группы, так как Андрей Данилко демонстративно покинул шоу. Неизвестно, кто будет выступать, и заменит его в прямых эфирах.

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Х-Фактор 10 сезон 11 выпуск смотреть онлайн 23-11-2019: Андрей Данилко покинул шоу

Новые выпуски Х-Фактора 10 выходят по субботам в 19-00 на СТБ. Посмотреть выпуск онлайн и почитать описание также можно будет на сайте Главред.

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