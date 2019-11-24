Х-фактор 10: список участников - кто прошел на прямой эфир

Названы имена участников Х-Фактор 10, которые прошли в прямые эфиры 2019 года. Список участников и тренеры категорий - читай на Главреде.
Уже назвали список участников, которые успешно прошли тренировочный лагерь и прошли в прямые эфиры Х-фактор 10. В 11 выпуске 10 сезона Х-Фактор 2019 от 23 ноября на сцену вышли участники тренировочного лагеря, которые боролись за право выступления в прямом эфире. Кто стал участником прямых эфиров Х-Фактора 10 - читай и смотри на Главреде.
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Уже в 12 выпуске 1 декабря выйдет первый прямой эфир Х-Фактора 10, в котором участники впервые споют для зрителей и судей вживую.
В 10 сезоне Х-Фактора будет 4 категории - Девушки, Парни, Группы и 30+.
Рассказываем, кто из тренеров взял какую категорию, и кого из участников мы увидим 1 декабря.
Категория девушки - Игорь Кондратюк
- Юлия Бордунова
- Элина Иващенко
- Мария Стопник
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Юлия Бордунова – Антитіла – Вірила – Х-фактор 10 смотреть онлайн 23-11-2019:
Мария Стопник – Б’янка – Несчастливая любовь – Х-фактор 10 смотреть онлайн 23-11-2019:
Элина Иващенко – Максим Фадеев – Танцы на стеклах – Х-фактор 10 смотреть онлайн 23-11-2019:
Категория 30+ - Оля Полякова
- Людмила Базелюк
- Георгий Колдун
- Анна Иваница
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Людмила Базелюк – Оксана Билозир – Ніби Вчора Рідна Мамо – Х-фактор 10 смотреть онлайн 23-11-2019:
Георгий Колдун – Robbie Williams – Feel – Х-фактор 10 смотреть онлайн 23-11-2019:
Аня Иваница – Dua Lipa – Blow Your Mind – Х-фактор 10 смотреть онлайн 23-11-2019:
Категория парни - Настя Каменских
- Юрий Каналош
- Антон Вельбой
- Артем Забелин
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Антон Вельбой – Леонид Агутин – Парень чернокожий – Х-фактор 10 смотреть онлайн 23-11-2019:
Юрий Каналош – Years & Years – King– Х-фактор 10 смотреть онлайн 23-11-2019:
Артем Забелин – Арсен Мирзоян – Ніч – Х-фактор 10 смотреть онлайн 23-11-2019:
Категория группы - Андрей Данилко
Неизвестно, кто попал в категорию Группы, так как Андрей Данилко демонстративно покинул шоу. Неизвестно, кто будет выступать, и заменит его в прямых эфирах.
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Х-Фактор 10 сезон 11 выпуск смотреть онлайн 23-11-2019: Андрей Данилко покинул шоу
Новые выпуски Х-Фактора 10 выходят по субботам в 19-00 на СТБ. Посмотреть выпуск онлайн и почитать описание также можно будет на сайте Главред.