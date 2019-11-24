Танці з зірками 2019 14 выпуск: кто победил в финале

Танці з зірками 2019 финал: победители / 1+1

Финал - четырнадцатый выпуск 3 сезона Танці з зірками 2019 вышел в эфир 24 ноября, за победу сражалось 3 пары, только одна получила победу - другие заняли второе и третье места.. Судьи огласили свои оценки, зрители провели свое голосование, и уже есть победитель и проигравший.

Ксения Мишина и Женя Кот, Вика Булитко и Дима Дикусар, и Анна Ризатдинова и Александр Прохоров исполнили свои танцы и получили баллы от судей.

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Танці з зірками 2019 Финал - результаты

Танці з зірками 2019 финал: результаты / 1+1

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров - 118

- 118 Ксения Мишина и Женя Кот - 113

- 113 Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар - 95

Но зрительское голосование отличается от судейских оценок. Оно добавилось к их баллам.

По результатам Танцев за жизнь, мнения судей и голосования зрителей, нашелся суперфиналист 3 сезона Танці з зірками.

Третье место получили Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар.

Танці з зірками 2019: Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар / 1+1

Второе место заняли Анна Ризатдинова и Александр Прохоров

Анна Ризатдинова: биография и фото / 1+1

Победителями стали Ксения Мишина и Женя Кот

Ксения Мишина и Женя Кот / 1+1

Танці з зірками 2019 14 выпуск смотреть онлайн: результаты - 14 неделя 24-11-2019:

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