Танці з зірками 2019 14 выпуск: кто победил в финале

Четырнадцатый выпуск 3 сезона Танцев со звездами прошел 24 ноября 2019. Кто выиграл Танці з зірками - читайте и смотрите на сайте Главред.
Финал - четырнадцатый выпуск 3 сезона Танці з зірками 2019 вышел в эфир 24 ноября, за победу сражалось 3 пары, только одна получила победу - другие заняли второе и третье места.. Судьи огласили свои оценки, зрители провели свое голосование, и уже есть победитель и проигравший.
Ксения Мишина и Женя Кот, Вика Булитко и Дима Дикусар, и Анна Ризатдинова и Александр Прохоров исполнили свои танцы и получили баллы от судей.
Читайте такжеТанці з зірками 2019: 14 выпуск 3 сезона смотреть онлайн финал 24-11-2019
Танці з зірками 2019 Финал - результаты
- Анна Ризатдинова и Александр Прохоров - 118
- Ксения Мишина и Женя Кот - 113
- Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар - 95
Но зрительское голосование отличается от судейских оценок. Оно добавилось к их баллам.
По результатам Танцев за жизнь, мнения судей и голосования зрителей, нашелся суперфиналист 3 сезона Танці з зірками.
Третье место получили Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар.
Второе место заняли Анна Ризатдинова и Александр Прохоров
Победителями стали Ксения Мишина и Женя Кот
Танці з зірками 2019 14 выпуск смотреть онлайн: результаты - 14 неделя 24-11-2019:
Все выпуски 3 сезона Танці з зірками 2019 появятся в архиве 1+1. Также Танці з зірками 2019 можно смотреть онлайн на сайте Главред.