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Танці з зірками 2019 14 выпуск: кто победил в финале

24 ноября 2019, 23:45

Четырнадцатый выпуск 3 сезона Танцев со звездами прошел 24 ноября 2019. Кто выиграл Танці з зірками - читайте и смотрите на сайте Главред.

Танці з зірками 2019
Танці з зірками 2019 финал: победители / 1+1

Финал - четырнадцатый выпуск 3 сезона Танці з зірками 2019 вышел в эфир 24 ноября, за победу сражалось 3 пары, только одна получила победу - другие заняли второе и третье места.. Судьи огласили свои оценки, зрители провели свое голосование, и уже есть победитель и проигравший.

Ксения Мишина и Женя Кот, Вика Булитко и Дима Дикусар, и Анна Ризатдинова и Александр Прохоров исполнили свои танцы и получили баллы от судей.

Читайте такжеТанці з зірками 2019: 14 выпуск 3 сезона смотреть онлайн финал 24-11-2019

Танці з зірками 2019 Финал - результаты

Танці з зірками 2019 финал: результаты
Танці з зірками 2019 финал: результаты / 1+1
  • Анна Ризатдинова и Александр Прохоров - 118
  • Ксения Мишина и Женя Кот - 113
  • Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар - 95

Но зрительское голосование отличается от судейских оценок. Оно добавилось к их баллам.

По результатам Танцев за жизнь, мнения судей и голосования зрителей, нашелся суперфиналист 3 сезона Танці з зірками.

Третье место получили Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар.

Виктория Булитко: Биография и фото
Танці з зірками 2019: Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар / 1+1

Второе место заняли  Анна Ризатдинова и Александр Прохоров

Анна Ризатдинова: биография и фото
Анна Ризатдинова: биография и фото / 1+1

Победителями стали Ксения Мишина и Женя Кот

Ксения Мишина и Женя Кот
Ксения Мишина и Женя Кот / 1+1

Танці з зірками 2019 14 выпуск смотреть онлайн: результаты - 14 неделя 24-11-2019:

Все выпуски 3 сезона Танці з зірками 2019 появятся в архиве 1+1. Также Танці з зірками 2019 можно смотреть онлайн на сайте Главред.

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