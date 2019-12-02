Елизавета ІІ умерла: фейковую новость выдают за правду

Елизавета II умерла - фейк распространяется в сети/ The Royal Family//Facebook

Британцев взбудоражили слухи о том, что Елизавета ІІ умерла вечером 1 декабря. Но, они оказались только слухами и фейками - их опроверг уважаемый журналист, который полжизни занимался британским королевским двором.

Слухи о смерти Елизаветы ІІ опроверг главред профильного издания Royal Central Чарли Проктор в своем Twitter.

Чарли прокомментировал разговоры о внезапной смерти королевы, которые появились в чатах мессенджера WhatsApp.

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Изначально, причиной слухов стал скрин якобы групповой переписки, один из участников которой поделился информацией о смерти Елизаветы II, ссылаясь какие-то свои проверенные источники.

Человек, который скрывается под ником Gibbo утверждает, что Елизавета умерла 1 декабря, а родственники скрывают эту весь от мира.

Британцы, привыкшие к монархии в роли Елизаветы ІІ не на шутку встревожились, и начали массово переживать из-за слухов.

Успокаивать их пришло журналисту.

"Вижу, что мы дождались того времени, когда я вынужден опровергать слухи о смерти Ее Величества. Королева не умерла. Она жива и здорова, и с нетерпением ждет встречи с президентом Трампом и другими мировыми лидерами в Букингемском дворце", - написал он на личной странице в Twitter.

Пост журналиста довольно скоро собрал более 12 тысяч лайков и тысячи комментариев. Пользователи соцсети по-разному отреагировали на эту новость - кто-то ограничился шутками, кто-то же потребовал наказания для виновников распространения неправдивой информации.