Х-Фактор 10 сезон 13 выпуск смотреть онлайн 07-12-2019 прямой эфир

Новый тринадцатый выпуск 10 сезона Х-Фактора вышел 7 декабря на СТБ. Кого уйдет из Х-Фактора в первом прямом эфире - читайте и смотрите на Главреде.
Тринадцатый выпуск 10 сезона Х-Фактор 2019 вышел 7 декабря в 19-00 на СТБ. Второй эфир Х-Фактора обещает быть не таким стрессовым, как первый, а на сцену выйдут аж три приглашенные звезды. Что было в 13 выпуске 10 сезона Х-Фактора - читай и смотри на сайте Главред.
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Ведущей прямых эфиров остается Даша Трегубова.
В 13 выпуске Х-Фактора участие принимает:
Настя Каменских, категория Парни, Артем Забелин, Антон Вельбой;
Игорь Кондратюк, категория Девушки:Элина Иващенко, Мария Стопник;
Оля Полякова, категория Старше 30-ти: Георгий Колдун, Анна Иваница.
Андрей Данилко – категория Группы, Группа Furman trash polka band, Группа ROMAX;
Во время рекламных пауз зрители увидят то, что обычно остается за кадром шоу: эксклюзивные комментарии участников, судей, ведущей и гостей эфира, экскурсию в гримерки участников, а также что происходит в зрительном зале и на сцене во время перерыва на рекламу.
Ведущим бэкстейджа остается Артур Логай.
В новом 13 выпуске Х-Фактора участники пойдут на все, чтобы завоевать симпатии судей. Аня Иваница из команды Поляковой раскроет тайну своей любви, Георгий Колдун откровенно расскажет о неуверенности в себе. Элина Иващенко из команды Кондратюка исполнит большую мечту, тайное желание, и впервые станцует на большой сцене, а Маша Стопник предстанет в образе сексуальной аферистки.
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Х-Фактор 10 сезон 12 выпуск смотреть онлайн - 07-12-2019:
Новые выпуски 10 сезона Х-Фактора 2019 выходят на СТБ каждую субботу в 19-00. Также смотреть онлайн все выпуски Х-Фактора можно будет на сайте Главред.