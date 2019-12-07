Х-Фактор 10 сезон 13 выпуск смотреть онлайн 07-12-2019 прямой эфир

Х-Фактор 10 сезон 13 выпуск: онлайн / СТБ

Тринадцатый выпуск 10 сезона Х-Фактор 2019 вышел 7 декабря в 19-00 на СТБ. Второй эфир Х-Фактора обещает быть не таким стрессовым, как первый, а на сцену выйдут аж три приглашенные звезды. Что было в 13 выпуске 10 сезона Х-Фактора - читай и смотри на сайте Главред.

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Ведущей прямых эфиров остается Даша Трегубова.

В 13 выпуске Х-Фактора участие принимает:

Настя Каменских, категория Парни, Артем Забелин, Антон Вельбой;

Игорь Кондратюк, категория Девушки:Элина Иващенко, Мария Стопник;

Оля Полякова, категория Старше 30-ти: Георгий Колдун, Анна Иваница.

Андрей Данилко – категория Группы, Группа Furman trash polka band, Группа ROMAX;

Во время рекламных пауз зрители увидят то, что обычно остается за кадром шоу: эксклюзивные комментарии участников, судей, ведущей и гостей эфира, экскурсию в гримерки участников, а также что происходит в зрительном зале и на сцене во время перерыва на рекламу.

Ведущим бэкстейджа остается Артур Логай.

Х-Фактор 10 сезон 13 выпуск: НеАнгелы / СТБ

В новом 13 выпуске Х-Фактора участники пойдут на все, чтобы завоевать симпатии судей. Аня Иваница из команды Поляковой раскроет тайну своей любви, Георгий Колдун откровенно расскажет о неуверенности в себе. Элина Иващенко из команды Кондратюка исполнит большую мечту, тайное желание, и впервые станцует на большой сцене, а Маша Стопник предстанет в образе сексуальной аферистки.

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Х-Фактор 10 сезон 12 выпуск смотреть онлайн - 07-12-2019:

Новые выпуски 10 сезона Х-Фактора 2019 выходят на СТБ каждую субботу в 19-00. Также смотреть онлайн все выпуски Х-Фактора можно будет на сайте Главред.