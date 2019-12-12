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"Стервятники": Брухунова откровенно высказалась о свадьбе с Петросяном

12 декабря 2019, 10:07

Экс-любовница, а нынче жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова после нескольких жней травли, наконец высказала все о своей свадьбе.

Татьяна Брухунова
Татьяна Брухунова / Instagram

Татьяна Брухунова, которая, по слухам, вышла замуж за Евгения Петросяна вначале декабря, решила расставить точки над "і", и написала длинное обращение, в том числе к СМИ.

Разъяренная Татьяна Брухунова написала в Instagram о своей свадьбе и роли россСМИ,

"Этим постом я хочу закрыть богадельную, которая организовалась здесь за последние 72 часа.Итак, по порядку

1.Спасибо всем кто за эти часы травли в СМИ нашёл минутку и отозвался добрым словом, пожеланием, комментарием и поддержкой. Я вижу, что благоразумных, мыслящих, добросердечных людей гораздо больше, чем неадекватных фанатиков.

2.Меня не нужно жалеть! У меня все хорошо. Я существую в привычном ритме и ни на что не жалуюсь. Жизнь полна интересных и радостных событий, как и прежде. Ничего не изменилось!

3.Я самостоятельный человек. Не довесок к артисту Евгению Петросяну. В связи с чем прошу ВСЕХ вас никогда впредь здесь не заниматься болтологией на данную тему.

4.Instagram - это мой публичный фотоальбом. Здесь нет и не будет тех снимков, что я считаю личными. Родных , близких, друзей демонстрировать тут я буду ровно в той пропорции, что и раньше, то есть не более 1% от всех постов (во всяком случае на данный момент).

5.Прошу так же не обращаться ко мне за комментариями по тому или иному вопросу связанных с моей личной жизнью. Не считаю это возможным. Мне не за что ни перед кем оправдываться! Я вправе распоряжаться своим личным временем и пространством так, как сочту нужным без оглядки на "доброжелателей".

6.Многоуважаемые представители СМИ! Этот пункт для вас. Вычеркните навсегда мой номер из своих анналов. За минувшие трое суток все вы проявили себя (в очередной раз), как грязные стервятники. Тем самым лишний раз укрепив меня в мысли, что в России клевета безнаказанна. Раз представители масс-медиа за публичную ложь не перемещаются из уютного офиса за решетку, где должны нести наказание.Ещё раз благодарю всех вновь подписавшихся и тех, кто уже прожил со мной ни один год! Надеюсь, что вам со мной будет интересно (по прежнему)! С наступающим! ", - коротко высказалась девушка.

Татьяна Брухунова
Татьяна Брухунова / Instagram

Столь пространная тирада связанная с тем, что после появления слухов о браке, в сети очень бурно отреагировали на это событие. Многих россиян, приученных к вверной патриархальной семье возмутило решение Евгения Петросяна развестись с Еленой Степаненко и жениться на молодой Брухуновой.

К слову, сам Петросян странно прокомментировал новость, не подтвердив и не опровергнув свадьбу, но его россСМИ побоялись доставать звонками.

Ранее Татьяна Брухунова высказалась о том, что ей с самого утра начали поступать звонки от журналистов с вопросами о свадьбе. По слухам, она даже "послала" кого-то по телефону.

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