Х-Фактор 10 сезон 15 выпуск смотреть онлайн 21-12-2019 прямой эфир

Х-Фактор 10 сезон 15 выпуск онлайн / СТБ

Пятнадцатый выпуск 10 сезона Х-Фактор 2019 вышел 21 декабря в 19-00 на СТБ. Четвертый прямой эфир Х-Фактора обещает быть не таким стрессовым, как первый, а на сцену выйдут аж три приглашенные звезды. Что было в 15 выпуске 10 сезона Х-Фактора - читай и смотри на сайте Главред.

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Ведущей прямых эфиров остается Даша Трегубова.

В 15 выпуске Х-Фактора участие принимает:

Настя Каменских, категория Парни: Антон Вельбой

Игорь Кондратюк, категория Девушки: Элина Иващенко, Мария Стопник

Оля Полякова, категория Старше 30-ти: Георгий Колдун.

В прошлом выпуске участники пели хиты из известных фильмов, а потом сражались за место в финале. После киновечера с дистанции сошли группа Romax и участница категории 30+ Анна Иваница.

Четверо финалистов шоу выступят в дуэте с топ-звездами украинского шоу-бизнеса: c повелителем одиноких волчиц Олегом Винником, музыкантом и певоцм Сергеем Бабкиным и секс-символом поп-сцены Максом Барских. Имя четвертого артиста объявят только перед выступлением. А после номеров, знаменитости выступят со своими песнями.

После этого участники выступили еще с двумя песнями. Одна из них - та, благодаря которой они прошли кастинг у судейской четверки. А другой трек – авторская песня.

Элина Иващенко исполнит песню, которую она написала для нацотбора на Евровидение.

Новый трек Маши Стопник настолько зажигательный, что девушка намерена взорвать сцену своим выступлением.

Антон Вельбой обещает открыться во время исполнения авторского материала, совершенно с новой стороны. А Георгий Колдун расскажет, какой невероятный подарок получил за неделю до финала.

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Х-Фактор 10 сезон 15 выпуск смотреть онлайн 21-12-2019:

Все выпуски 10 сезона Х-Фактора 2019 выходят на СТБ каждую субботу в 19-00. Также смотреть онлайн все выпуски Х-Фактора можно будет на сайте Главред. 28 декабря на СТБ выходит последний выпуск - финал Х-Фактора.