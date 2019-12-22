Экс-солиста Чай вдвоем обвинили в занятии гей-проституцией

Стас Костюшкин / Instagram

Станислав Костюшкин, бывший участник российской поп-группы Чай вдвоем, а ныне - лидер собственного юмористического проекта A-Dessa опубликовал в Instagram переписку неизвестных девушек, в которой они обвиняют его в занятиях гей-проституцией.

48-летний артист прокомментировал обвинения с юмором."Значит теперь я еще и мальчик по вызову. Переписка Ленина с Каутским (Булгаков)", — написал он.

Фанаты и подписчики поддержали Костюшкина.

"Стас, а тариф-то какой у тебя? Оплата по часовая?", "Да, ешки- матрешки! Ну как так то?! Только плакат ваш повесила,а тут такая новость,а?!!", — разразились шутками они.

Напомним, ранее Стас Костюшкин признался в том, что неоднократно изменял своим возлюбленным девушкам и женщинам.