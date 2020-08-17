Супер Топ-модель по-украински 2020: дата выхода и подробности нового сезона

Супер Топ-модель по-украински 2020: съемки и новые правила / Новый Канал

Новый сезон Супер Топ-модель по-украински выходит осенью 2020 года на Новом канале.

На этот раз на шоу меняются правила, и кастинг проходил иначе.

Первый выпуск шоу Супер Топ-модель по-украински выходит на Новом канале 16 октября 2020.

Кто появится на Супер Топ-модели по-украински 2020, и какие правила теперь ожидают участников - читайте в материалах Главреда.

После длительного опроса зрители выбирали, кого хотели бы видеть в следующем сезоне Топ-модели по-украински – новых участниц или девушек, которые раньше уже участвовали в модельном реалити, но не смогли победить. Ответ практически единогласный – почти 90% подписчиков проголосовали за Суперсезон, в котором снова можно будет увидеть любимых участниц. Читайте такжеТоп-модель по-украински 3 сезон 18 выпуск: кто победил смотреть онлайн 27-12-2019

Супер Топ-модель по-украински 2020: участницы прошлых сезонов / Новый Канал

Каждый раз, когда кто-то из девочек покидал реалити, под постами Нового канала появлялись десятки комментариев с требованиями вернуть самых заметных участниц на проект. Шесть лет команда проекта читала это, и наконец решилась поменять все ради зрителей.

"В Суперсезоне примут участие девушки из предыдущих шести сезонов. Напомню, что первый снимали еще шесть лет назад, когда некоторым из участниц было по 16 лет. Теперь они повзрослели, у них поменялись взгляды на мир, появилась социальная позиция. Об этом девушки и расскажут в Суперсезоне, слоган которого Красота спасет мир",, — говорит креативный продюсер проекта Станислав Бондарь.

Супер Топ-модель по-украински 2020: Кастинг

В 2020-м перед экспертами предстанут девушки, которые в свое время уже участвовали в проектах Супермодель по-украински и Топ-модель по-украински, но не победили. Это уникальная возможность для зрителей еще раз увидеть в эфире своих фавориток, а для моделей – шанс доказать, что они таки заслуживают победы.

27 декабря на сайте Нового канала началось голосование, в котором приняли участие девушки из всех сезонов Супермодель по-украински и Топ-модель по-украински, и после голосования, из которых выбрали девушек для второго этапа.

Супер Топ-модель по-украински 2020: кастинг пройдет только для девушек / Новий Канал

А среди остальных была выбрана десятка моделей, которые и принимают участие в съемках нового сезона Супер Топ-модели по-украински. И финальное слово предоставляется экспертам: среди оставшихся девушек они выбрали своих фавориток, которые тоже попадут в суперсезон модельного реалити!

Супер Топ-модель по-украински 2020: Съемки

Новый канал сращу предупредил, что бессменной останется ведущая Супер топ-модели по-украински Алла Костромичева, и двое экспертов - Сергей Никитюк и Соня Плакидюк. В этот раз, каждую неделю третий эксперт будет меняться.

Супер Топ-модель по-украински 2020 / Новый канал

"Я очень рада, что начинаются съемки! Ради этого ведь и прилетела в Киев из Нью-Йорка. Интересно посмотреть, как изменились участницы прошлых сезонов и узнать, что сейчас происходит в их жизни. Интригует, как каждая из девушек отреагировала на себя, увидев проект на экране, хочется услышать сравнение — как она представляла себя в кадре, и как увидела. Интересно, что они осознали и изменили, посмотрев на себя со стороны. И, главное, как те, кого выбрал зритель путем голосования на сайте, воспользуются своим шансом в Суперсезоне нашего реалити", — говорит ведущая Нового канала Алла Костромичева, которая из-за карантина прождала в Киеве съемок с марта 2020.

Супер Топ-модель по-украински 2020 / Новый канал

Кроме того, шоуранеры позаботились, чтобы в проекте был упор и на украинскую культуру, как говорится, не только Prado едины.

"Мне очень нравится одна из особенностей сезона — популяризация украинского, начиная от идеологии и заканчивая локациями в нашей стране Снять весь проект в Украине мы решили еще до карантина, ведь у нас так много неимоверных мест, которые должен увидеть весь мир! Не буду спойлерить, но зрелищность гарантирую", — говорит креативный продюсер проекта Станислав Бондарь.

Главные правила Супер Топ-модели по-украински 2020

НЕТ, парни не участвуют. Новый сезон будет женским НЕТ, победительницы всех сезонов не участвуют, каждая из них уже получила свой шанс НЕТ, кастинга для тех, кто не участвовал в проекте ранее, в этом году не будет

Что будет на Супер Топ-модели по-украински - понять невозможно, потому как все девушки выросли, получили новый опыт в моделинге и других сферах.

Все подробности о новом сезоне Супер топ-модель по-украински 2020 сможете читать на сайте Главред.