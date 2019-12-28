Орнелла Мути учит русский язык и мечтает о паспорте РФ

Орнелла Мути уже готовится для переезда в Россию / Instagram

Итальянская актриса Орнелла Мути вплотную занялась изучением русского языка, поскольку намерена свою будущую жизнь и карьеру связать с Россией.

"Я являюсь резидентом в России, но, к сожалению, я не сделала все документы для оформления гражданства", - цитирует Мути РИА Новости.

Артистка добавила, что мечтает о российском паспорте, поэтому уже предприняла действия для его получения в дальнейшем.

По словам Мути, она хочет стать гражданкой РФ, поскольку чувствует себя в этой стране "как дома". Такое заявление 64-летняя кинозвезда сделала во время беседы с журналистами в Москве – во время экскурсии по выставке Никаса Сафронова в Музее современной истории России.

Мути уже купила квартиру в Москве. У актрисы якобы русские корни – "дедушка был медиком при царе, а бабушка пианисткой".

"Я учу русский язык, но не хватает практики", – добавила Мути.

Она получила в подарок от Сафронова свой портрет.

Как ранее сообщалось, Мути может сесть в тюрьму на полгода из-за прогула спектакля ради благотворительного "путинского" ужина.

Ранее дочь Орнеллы Мути потрясла откровенным фото.