  1. Главная
  3. Stars

Орнелла Мути учит русский язык и мечтает о паспорте РФ

28 декабря 2019, 20:57

Итальянская артистка призналась, что чувствует себя в России очень комфортно.

Орнелла Мути
Орнелла Мути уже готовится для переезда в Россию / Instagram

Итальянская актриса Орнелла Мути вплотную занялась изучением русского языка, поскольку намерена свою будущую жизнь и карьеру связать с Россией.

"Я являюсь резидентом в России, но, к сожалению, я не сделала все документы для оформления гражданства", - цитирует Мути РИА Новости.

Артистка добавила, что мечтает о российском паспорте, поэтому уже предприняла действия для его получения в дальнейшем.

По словам Мути, она хочет стать гражданкой РФ, поскольку чувствует себя в этой стране "как дома". Такое заявление 64-летняя кинозвезда сделала во время беседы с журналистами в Москве – во время экскурсии по выставке Никаса Сафронова в Музее современной истории России.

Мути уже купила квартиру в Москве. У актрисы якобы русские корни – "дедушка был медиком при царе, а бабушка пианисткой".

"Я учу русский язык, но не хватает практики", – добавила Мути.

Она получила в подарок от Сафронова свой портрет. 

Как ранее сообщалось, Мути может сесть в тюрьму на полгода из-за прогула спектакля ради благотворительного "путинского" ужина.

Ранее дочь Орнеллы Мути потрясла откровенным фото.

 

Италия российской гражданство Орнелла Мути новости России новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Орнелла Мути учит русский язык и мечтает о паспорте РФ». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:30
Х-фактор 10 сезон: кто победил - смотреть онлайн финал
21:27
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: губительные перемены и родственная душа
21:23
В СБУ похвастались, что закрыли уже 300 автозаправок
20:57
Орнелла Мути учит русский язык и мечтает о паспорте РФ
20:55
Стала известна дата запуска еще одного газопровода в обход Украины
20:28
Зеленский поделился, где будет встречать Новый 2020 год
20:25
СМИ назвали имена осужденных сепаратистов, которых выдаст Украина
19:51
"Здесь нам не рады": журналистов не ждут на обмене пленными
19:50
Легкие новогодние салаты 2020: изумительные салаты на праздник Видео
19:35
"Это слишком": Вакарчук раскритиковал реформы Зеленского
19:23
"Переживаю позор": Чумак сообщил подробности подготовки к обмену пленными
18:54
"Задница тяжелая, свинцовая дупа": Усика потроллили в жюри Лиги смеха Видео
18:50
Полетели головы: Кабмин уволил главу АРМА
18:50
Х-Фактор 10 сезон 16 выпуск смотреть онлайн 28-12-2019 Финал Видео
18:14
Реформа Укрзализныци: выяснились основные этапы
18:13
В Нацбанке назвали курс на новогодние праздники
17:47
В горсовете Николаева прошли обыски: мэр назвал причину
17:32
В Нафтогазе пояснили роль Зеленского во взыскании долга с Газпрома
17:20
Астролог сказал, какие дела будут крайне удачными под Новый год
17:15
"Он плох": Познер раскрыл скандальные факты о Путине
17:00
Бежевый маникюр на Новый год 2020 – самый нежный новогодний маникюр 2020 фото Фото
16:48
Открытие Шулявского моста: Кличко на квадроцикле удивил нарядом - видео Видео
16:20
На Донбассе закрывают один из пунктов пропуска: все подробности
15:48
Дело на $7,4 млрд: Кабмин дал добро мировому соглашению с Газпромом
15:15
"Мы ждем": Зеленский назвал дату обмена пленными на Донбассе
15:15
Новогодний маникюр на короткие ногти 2020 – модный и красивый маникюр на Новый год 2020 фото Фото
15:02
Что происходит с делами Майдана: Рябошапка объяснил ситуацию новой главе ГБР
14:50
В Минобороны ответили на фейк о "выселении штаба ВМС"
14:25
Третий день газовых посиделок в Вене: в Газпроме раскрыли детали
14:11
Изменение тарифов на коммуналку: киевлян ждут новые цены в платежках
14:00
Емельяненко - Джексон: последние новости перед боем
13:35
"Кидок монобольшинства": в Раде дали "зеленый свет" закону о продаже земли
13:28
"Главная пися королева": Maruv в сексуальном наряде взбудоражила сеть
13:06
Пристайко предостерег Францию и Германию от проблем из-за Северного потока-2
13:00
Стрижка кроп 2020 – самая стильная мужская стрижка нового года фото Фото Видео
12:50
Стала известна кандидатура на пост главы Львовской ОГА
12:30
От сердца до стволовых клеток: в Украине утвердили цены на пересадку органов
12:30
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 18 выпуск 3 сезон 27-12-2019 Видео
12:00
Обмен пленными: в Харькове обвиняемым в теракте суд дал пожизненное и отпустил Видео
11:30
Под Киевом пьяный горе-отец до смерти забил своего 4-летнего сына
11:24
Обмен пленными: Украина удалила из списка 11 бывших беркутовцев - адвокат
11:14
Победа над Газпромом: Коболев и Витренко обогатятся еще на $25 млн
11:00
Прорыв или изоляция: что Украину ждет на международной арене в 2020 году
10:48
Санкции США против Северного потока-2: Еврокомиссия заступилась за участников проекта
10:32
"Го*но и палки": эксперт объяснил, что не так с испытаниями Шулявского моста Фото
10:17
Съел и протрезвел: названы продукты, которые "воскресят" после новогоднего стола
09:54
В Казахстане назвали три версии крушения самолета Fokker-100
09:26
Обмен пленными в формате 55 на 87: в "ДНР" подтвердили дату
09:24
Еще один российский канал покажет сериал Квартала 95
09:07
"Путин несет пургу, Россия в дерьме": Пушков оценил отказ Берлина предоставить Украине помощь
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять