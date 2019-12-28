Х-фактор 10 сезон: кто победил - смотреть онлайн финал

Вышел финальный шестнадцатый выпуск 10 сезона Х-Фактора на СТБ. Кто победил в 10 сезоне Х-Фактор в 2019 году - читайте и смотрите на Главреде.
Суперфиналисты выступили в 10 сезоне Х-Фактора 2019 вышел 28 декабря в 19-00 на СТБ. Последнией прямой эфир Х-Фактора обещает быть самым эпичным за 10 сезон Х-Фактора. Что было в финальном 16 выпуске 10 сезона Х-Фактора - читай и смотри на сайте Главред.
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В финале 10 сезона Х-Фактора выступили суперфиналисты, приглашенные звезды и другие участники шоу 2019 года.
Под конец 16 выпуска 10 сезона ведущая Даша Трегубова назвала имя победителя.
После длительной паузы и главной интриги, наконец стало известно имя победителя юбилейного сезона Х-Фактора
Финал Х-Фактор 10 смотреть онлайн 16 выпуск кто победил - 28-12-2019:
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