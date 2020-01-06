"Язык придумали, дикость": Охлобыстин предложил "устранить понятие" об Украине

Иван Охлобыстин

Понятие об Украине необходимо устранить, заявил скандальный российский актер Иван Охлобыстин.

"Я бы устранил само понятие об Украине. Это губительно, оно было придумано в начале прошлого века. Это был чистой воды популизм", - заявил он в интервью tsargrad.tv.

По его мнению, это вылилось в "гигантскую кровь и в большие неурядицы в течение всей последующей истории".

Охлобыстин также считает, что украинцы такие же, как и россияне: "Просто южане. Просто горячее, просто им не надо воли давать. Они будут так же с нами счастливы, как были в Советском Союзе счастливы. А лишних трагедий, смертей им не надо. С нами все согласятся... Что за Украина, какая, где она? Недавно стали язык придумывать, дикости какие-то, над ними весь мир смеётся. Нам неудобно за ближних своих, которые Чёрное море, по их мнению, выкопали. Южане, что тут говорить".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Охлобыстин попытался потроллить Зеленского.