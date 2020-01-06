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"Язык придумали, дикость": Охлобыстин предложил "устранить понятие" об Украине

6 января 2020, 20:30

По мнению Ивана Охлобыстина, украинцы такие же, как и россияне.

Охлобыстин
Иван Охлобыстин

Понятие об Украине необходимо устранить, заявил скандальный российский актер Иван Охлобыстин.

"Я бы устранил само понятие об Украине. Это губительно, оно было придумано в начале прошлого века. Это был чистой воды популизм", - заявил он в интервью tsargrad.tv.

По его мнению, это вылилось в "гигантскую кровь и в большие неурядицы в течение всей последующей истории".

Охлобыстин также считает, что украинцы такие же, как и россияне: "Просто южане. Просто горячее, просто им не надо воли давать. Они будут так же с нами счастливы, как были в Советском Союзе счастливы. А лишних трагедий, смертей им не надо. С нами все согласятся... Что за Украина, какая, где она? Недавно стали язык придумывать, дикости какие-то, над ними весь мир смеётся. Нам неудобно за ближних своих, которые Чёрное море, по их мнению, выкопали. Южане, что тут говорить".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Охлобыстин попытался потроллить Зеленского.

Россия Иван Охлобыстин Украина
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