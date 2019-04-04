"Помогу в экстремальной ситуации": Охлобыстин попытался потроллить Зеленского

Иван Охлобыстин / КП

Скандальный российский актер/сценарист (и бывший священнослужитель РПЦ) Иван Охлобыстин заявил о том, что готов совершить спасение в экстремальной ситуации победившего в первом туре выборов 2019 с громадным отрывом кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

По словам Охлобыстина, он не общался с Зеленским после Майдана 20140-го и после поездок шоумена и его коллег по Вечернему Кварталу в зону военных действий на Донбассе. "Но если случится экстремальная ситуация, если что-то будет угрожать его жизни, всё негативное забудется, останется желание спасти коллеге жизнь — она бесценна, а мы за свою историю столько потеряли человеческих жизней", — цитирует актера агентство РИА Новости.

Напомним, в конце марта Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков, известные своей поддержкой боевиков на Донбассе, записали провокационное видео - якобы в пользу Зеленского.

Сам шоумен и победитель первого тура президентских выборов Владимир Зеленский отреагировал на всю шумиху кратко - фразой: "Идиоты. Зачем они это вообще сделали?".

Однако Охлобыстин нарочито продолжил "собачиться" с Зеленским, признав, что они с Пороченковым не только идиоты, "но еще и шалуны".

