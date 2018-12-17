"Какая вера? Душить предателей". Скандальный Охлобыстин "расплевался ядом" из-за томоса Украинской церкви

Иван Охлобыстин / Facebook.com

Скандально известный российский актер, сценарист и священнослужитель РПЦ Иван Охлобыстин, известен своей поддержкой террористов на Донбассе, разразился истерическим постом в Facebook из-за предоставления томоса об автокефалии Украинской церкви.

Охлобыстин призвал россиян делать все возможное, чтобы украинцы верили в то, что удобно Москве. "Мы отберем у них все, мы заставим их верить в то, что нам удобно. Им не привыкать, мы всегда так делали", – написал он.

Создание единой поместной православной церкви в Украине, судя по всему, конкретно вывело из себя Охлобыстина. "Зачем с ними договариваться? Они твари продажные. Какая вера? Какой Томос? Душить предателей", – "выдал" актер гневный текст.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Охлобыстин вместе с другим запрещенным в Украине актером Федором Добронравовым выложили фото, подписанное "С нами Путин и Христос".