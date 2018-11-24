В Раде не хотят пускать Охлобыстина на кинофестиваль в Лондон

Пустят ли Охлобыстина в Лондон по паспорту ДНР? / Фото: сепаратистский ресурс

Советник главы МВД и народный депутат Антон Геращенко заявил, что известный российский актер Иван Охлобыстин, торжественно получивший в Донецке паспорт террористической ДНР, приглашен в Лондон на кинофестиваль.

"27 ноября в Лондоне должен начаться кинофестиваль "Дни российского кино в Великобритании". Все бы ничего, но в числе приглашённых в Лондон знаменитостей, кто бы Вы думали? Иван Охлобыстин!" – написал он в Facebook.

По словам нардепа, Охлобыстин хотел стать гражданином самопровозглашенной ДНР и осуществил задуманное. Пособник террористов, убежден Геращенко, не имеет право получать визу и посещать цивилизованную страну.

"Поэтому я обратился к Премьер-министру Великобритании Терезе Мей с требованием отказать в допуске на территорию Великобритании мракобеса Ивана Охлобыстина. Надеюсь, что Премьер-министр государства, пострадавшего от российского терроризма, услышит меня и Иван Охлобыстин вместо визита в Лондон поедет к своим корешам во временно оккупированный Луганск или Донецк", - подытожил Геращенко.

Напомним, ранее против Охлобыстина в Украине было возбуждено уголовное дело возбуждено по статье о создании террористической группы или террористической организации.