В Украине возбудили уголовное дело против известного российского актера

Против российского актера Ивана Охлобыстина возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.

Уголовное дело возбуждено по статье о создании террористической группы или террористической организации.

Данное решение было принято после того, как Охлобыстин стал гражданином самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Главным следственным управлением СБУ открыто уголовное производство по факту совершения Охлобыстиным И.И. преступления, предусмотренного частью первой статьи 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины", — написала в соцсети Гитлянская.

Напомним, актерам сериала "Сваты" запретили въезд в Украину.