"Идиоты и шалуны": Охлобыстин продолжил "собачиться" с Зеленским

3 апреля 2019, 17:42

Скандальный актер Иван Охлобыстин продолжил через российские СМИ заочную перепалку с Владимиром Зеленском.

Охлобыстин
Иван Охлобыстин / УНИАН

Скандальный российский актер/сценарист и бывший священнослужитель РПЦ Иван Охлобыстин заявил о том, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский был, "в принципе, прав", когда назвал его и не менее скандального актера Михаила Пореченкова (стрелявшего из пулемета по позициям бойцов ВСУ в 2014-м) "идиотами".

"Он из нашей среды, и мы шалуны, мы можем себе позволить. А то, что он нас идиотами назвал, до этого он нас и вообще всех мразями называл, мы ему не предъявляли это, у нас корпоративная этика", —цитирует Охлобыстина "РИА Новости".  

Читайте такжеВ Раде не хотят пускать Охлобыстина на кинофестиваль в ЛондонПри этом актер отметил, что писатель Федор Достоевский "реабилитировал" слово "идиот" [В одноименно романе 1868 года].

Также, по словам Охлобыстина, "Зеленский не плох, он умен".

Напомним, ранее заочная перепалка началась после того, как в конце марта в канун выборов президента Украины-2019 Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков записали пять шуточных роликов −якобы в поддержку Зеленского.

Шоумен и самый популярный кандидат в президенты отреагировал на всю ситуацию лаконично: "Идиоты. Зачем они это вообще сделали?".

  

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Владимир Зеленский Иван Охлобыстин Михаил Пореченков выборы-2019
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