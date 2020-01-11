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Стало известно, на сколько лет группе Воровайки запрещен въезд Украину

11 января 2020, 11:10

Группа Воровайки на протяжении нескольких лет не сможет попасть на украинскую территорию.

В СБУ сообщили, что группа Воровайки не сможет въехать в Украину на протяжении трех лет
Группа Воровайки не сможет въехать в Украину на протяжении трех лет, сообщили в СБУ / Скриншот

Служба безопасности Украины запретила въезд в нашу страну российской группе Воровайки из-за песни Хохлы.

Группе Воровайки запретили въезд в Украину на протяжении трех лет, сообщили в Twitter-аккаунте движения Видсич и опубликовали документ СБУ.

В документе СБУ отмечается, что спецслужба не только запретила коллективу въезд в нашу страну, но и отправила письмо в Министерство культуры, молодежи и спорта, в котором говорится о необходимости включить группу в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

"Победа! По нашему заявлению рашистской группе Воровайки закрыли въезд (в Украину - Ред.) на три года…", - говорится в сообщении Видсичи.

Ранее в СБУ сообщили, что участницам группы Воровайки - Яна Павлова, Лариса Надыктова, Диана Теркулова - запрещен въезд на украинскую территорию для обеспечения национальной безопасности.

СБУ запрет въезд Воровайки
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