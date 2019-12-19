СБУ решали судьбу въезда в Украину российской группы Воровайки

Воровайки больше не смогут выступать на украинских сценах / YouTube

Солисткам известной российской шансон-группе Воровайки СБУ запретила въезд на территорию Украины.

"Сообщаем, что в настоящее время действует запрет въезда участницам этого коллектива ‒ Павловой Яне, Надиктовой Ларисе и Теркуловой Диане. Решение принято с целью обеспечения национальной безопасности на основании Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", - говорится в Telegram-канале Службы безопасности Украины.

Как ранее сообщалось, нардепы из фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко и Владимир Арьев обратились в официальном порядке к главе СБУ Ивану Баканову и потребовали запретить участникам российской группы Воровайки (работающей в жанре блат-поп) въезд в Украину на гастроли в 2020-м.

Напомним, ранее новость о том, что в Киев и другие города Украины собралась приехать на гастроли группа Воровайки, которая давно исполняет антиукраинские песни и поддерживает российскую агрессию на востоке страны вызвала бурное возмущение украинского общества.

Позже в Сети появилось видео, на котором покойный продюсер группы Воровайки Юрий Алмазов попытался пояснить истинный смысл нашумевшей композиции Хохлы.