Ни воровок, ни шалав: у Порошенко потребовали от СБУ запретить гастроли Вороваек

группа "Воровайки" / YouTube

Нардепы из фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко и Владимир Арьев обратились в официальном порядке к главе СБУ Ивану Баканову и потребовали запретить участникам российской группы Воровайки (работающей в жанре блат-поп) въезд в Украину на гастроли в 2020-м.

Фотокопию обращения опубликовал на своей странице в Facebook сам Гончаренко.

"Недопустимо, чтобы люди, которые открыто поддерживают военную агрессию на Донбассе и заявляют о своей антиукраинской позиции, выступали со своими провокационными песнями в Украине. Самое шокирующее, что концерт этих "тюремных шансонье" в Киеве анонсируют накануне памятной даты с дня расстрела Небесной сотни", – говорится тексте.

Напомним, ранее новость о том, что в Киев и другие города Украины собралась приехать на гастроли группа Воровайки, которая давно исполняет антиукраинские песни и поддерживает российскую агрессию на востоке страны вызвала бурное возмущение украинского общества.