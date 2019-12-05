"Крым ночами Порошенко снится": Воровайки в Киеве споют о "русском мире"

Воровайки собрались в Киев на концерт/ скриншот

Группа Воровайки намеревалась приехать в Киев с концертом в ДК Октябрьский Дворец в начале 2020 года. Уже были сделаны постеры и баннеры, которые появились в сети, а на сайте Контрамарка началась продала билетов.

После того, как украинцы начали массово обращаться в соцсетях к администрации Октябрьского Дворца, руководство сделало официальное заявление.

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"В связи с сообщениями СМИ о проведении концерта группы "Воровайки" в МЦКИ Октябрьский Дворец сообщаем: В адрес Октябрьского было направлено письмо о проведении данного события, но Октябрьский дворец отказал в подписании договора о проведении этого мероприятия", - говорится в сообщении, которое появилось утром 5 декабря.

Тем не менее, администрация не объяснила, как началась продажа билетов, и кто стал организатором концерта антиукраинской группы в самом центре Киева - над Майданом, где Беркут расстреливал украинцев зимой 2014 года.

К слову, билеты на концерт продавались недешево - на сайте Контрамарка они шли по 250-1500 грн.

Возмущенные украинцы попытались добиться от администрации Октябрьского Дворца ответов на вопрос, кто за этим всем стоит, но безрезультатно.

"Є потужний запист суспільства з вимогою оприлюднити лист про проведення даної події, хто його вам надіслав - реквізити, прізвище, ім*я, по-батькові, адреса, телефон конатктний, адресу сайту. Прошу взяти до уваги і опублікувати у відкритих джерелах. Дякую, з повагою", - пишут администрации Октябрьского в фейсбук.

Кроме того, украинцы еще обратились к администрации о другом.

"Так підписаний буде чи ні? А то якось двозначно.", " Не буде підписаний", "ага... а квитки продають", "Тобто,при бажанні вони просто можуть підписати договір з іншою площадкою?", "так, можуть. Тим більше Жовтневий не розголошує, хто організатор", "Слава Україні!Але цікавить організатор цього неподобства в Україні", "Хто направив той лист? Яка колаборанська сволота хоче привезти цю мокшанську бидлоту в Україну?", "А від кого лист?", - пишут в комментариях.

Пока что администрация Октябрьского Дворца не дает других комментариев.

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