"Скабеевой, Киселеву и другим свистунам": Воровайки пояснили скандальную песню Хохлы

Воровайки оправдались, что не смеялись с хохлов / YouTube

В Сети появилось видео, на котором покойный продюсер группы Воровайки Юрий Алмазов попытался пояснить истинный смысл нашумевшей композиции Хохлы.

"Друзья, поскольку много вопросов по одной из наших песен, есть видео на нашей страничке, мы еще раз его выложим, в нем Юрий отвечает на этот вопрос. Видео было выложено 19 октября, смотрите ниже. Юрия не стало 14 ноября", - сказано в подписи к видео в Instagram.

По словам продюсера, высмеиваются в песне не украинцы, как можно понять из названия, а многочисленные российские пропагандисты.

"Посвящается нашим прекрасным пропаган…нам: Киселеву, Скабеевой, Соловьеву и другим свистунам. Просьба, если вы слушаете и обсуждаете песню, слушайте внимательно с самого начала. Там все сказано, от какого лица исполняется эта песня", — говорит Алмазов.

Ранее заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что СБУ запретит въезд в страну российской группе Воровайки, если артисты посещали оккупированные территории. По словам Геращенко, он о данном коллективе никогда даже не слышал.

"Если эта группа или ее авторы делали заявления, что Крым – это Россия, или в их песнях это пелось, то очень хорошо, что вы обратили внимание на этот вопрос. Я уверен, что руководство ГПСУ и СБУ обратит на это внимание", – заявил чиновник.

Как известно, концерты Вороваек были отменены в Киеве, Одессе и Харькове. Продажа билетов на мероприятие приостановлена.

Как ранее сообщалось, нардепы из фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко и Владимир Арьев обратились в официальном порядке к главе СБУ Ивану Баканову и потребовали запретить участникам российской группы Воровайки (работающей в жанре блат-поп) въезд в Украину на гастроли в 2020-м.

Напомним, ранее новость о том, что в Киев и другие города Украины собралась приехать на гастроли группа Воровайки, которая давно исполняет антиукраинские песни и поддерживает российскую агрессию на востоке страны вызвала бурное возмущение украинского общества.