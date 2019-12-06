  1. Главная
  3. Stars

"Скабеевой, Киселеву и другим свистунам": Воровайки пояснили скандальную песню Хохлы

6 декабря 2019, 21:28

Ролик записал продюсер коллектива незадолго до смерти.

Воровайки
Воровайки оправдались, что не смеялись с хохлов / YouTube

В Сети появилось видео, на котором покойный продюсер группы Воровайки Юрий Алмазов попытался пояснить истинный смысл нашумевшей композиции Хохлы.

"Друзья, поскольку много вопросов по одной из наших песен, есть видео на нашей страничке, мы еще раз его выложим, в нем Юрий отвечает на этот вопрос. Видео было выложено 19 октября, смотрите ниже. Юрия не стало 14 ноября", - сказано в подписи к видео в Instagram.

По словам продюсера, высмеиваются в песне не украинцы, как можно понять из названия, а многочисленные российские пропагандисты.

"Посвящается нашим прекрасным пропаган…нам: Киселеву, Скабеевой, Соловьеву и другим свистунам. Просьба, если вы слушаете и обсуждаете песню, слушайте внимательно с самого начала. Там все сказано, от какого лица исполняется эта песня", — говорит Алмазов.

Ранее заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что СБУ запретит въезд в страну российской группе Воровайки, если артисты посещали оккупированные территории. По словам Геращенко, он о данном коллективе никогда даже не слышал.

"Если эта группа или ее авторы делали заявления, что Крым – это Россия, или в их песнях это пелось, то очень хорошо, что вы обратили внимание на этот вопрос. Я уверен, что руководство ГПСУ и СБУ обратит на это внимание", – заявил чиновник.

Как известно, концерты Вороваек были отменены в Киеве, Одессе и Харькове. Продажа билетов на мероприятие приостановлена.

Как ранее сообщалось, нардепы из фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко и Владимир Арьев обратились в официальном порядке к главе СБУ Ивану Баканову и потребовали запретить участникам российской группы Воровайки (работающей в жанре блат-поп) въезд в Украину на гастроли в 2020-м.

Напомним, ранее новость о  том, что в Киев и другие города Украины собралась приехать на гастроли группа Воровайки, которая давно исполняет антиукраинские песни и поддерживает российскую агрессию на востоке страны вызвала бурное возмущение украинского общества.

гастроли новости России новости шоу бизнеса новости Украины и мира Воровайки
Сейчас вы просматриваете новость «"Скабеевой, Киселеву и другим свистунам": Воровайки пояснили скандальную песню Хохлы». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:50
"Хочу вернуться с результатом": Зеленский рассказал о встрече в Париже
21:48
"Склоняю голову перед теми, кто не вернулся с войны!" - Зозуля трогательно поздравил с Днем Вооруженных Сил
21:30
Топ-модель по-украински 3 сезон 15 выпуск: кто ушел смотреть онлайн 06-12-2019 Видео
21:28
"Скабеевой, Киселеву и другим свистунам": Воровайки пояснили скандальную песню Хохлы Видео
21:20
"Нет страха в сердце": Джошуа опубликовал мотивационный пост перед реваншем с Руисом
21:17
Режим работы банков в Украине в новогодние каникулы: детали
21:05
Разумков рассказал, что имел в виду Зеленский под "депутатов нужно менять"
20:56
Потекут рекой: Рада вдвое увеличила ограничение на денежны переводы
20:55
Шахтер уверенно огбыграл Олимпик и продолжает лидировать в УПЛ
20:47
На пожаре в Одессе выжила трехцветная кошка Соня
20:44
Как приготовить вкуснейший торт Спартак: пошаговый простой рецепт Фото
20:20
Расистский скандал на матче Шахтер - Динамо: арбитр избегает общения с полицией
20:18
Лавров заявил, почему прогрессирует выполнение решений в "нормандском формате"
19:56
Политолог пояснил, почему украинцы не хотят устраивать Майдан по призыву Порошенко
19:50
Интер - Рома: где смотреть матч Серии А
19:26
Гончарук пояснил, как цену в платежках снизить на треть
19:24
Игроки сборной Украины и другие знаменитости поздравили военнослужащих с Днем Вооруженных Сил Видео
18:58
"Вибачте за нього": в Казахстане запустили флешмоб после слов президента о Крыме
18:51
Политолог рассказал, кто окажется в плюсе от союза "Порошенко-Тимошенко-Вакарчук"
18:50
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 15 выпуск 3 сезон - 06-12-2019 Видео
18:49
"Он невероятен": Джошуа расхвалил Владимира Кличко
18:44
Новий рік 2020: чому категорично не місце на святковому столі
18:41
Венецианская комиссия назвала главные недостатки украинского языкового закона
18:24
"Звонят из регионов": Разумков отругал депутатов за безобразие Видео
18:21
"Бредовая идея": президент УЕФА жестко отреагировал на возможное создание клубной суперлиги
18:19
Губернатор Харьковщины Кучер хочет вернуть государству собственность Курченко
17:57
Совет Европы не намерен отказываться от России из-за аннексии Крыма
17:54
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: где смотреть и прогнозы на матч
17:32
"Верим в вас": Жена Сивохо испакостила обложку Time из фанатизма к Зеленскому - фото
17:26
Украина обвинила Россию в размещении ядерного оружия в Крыму
17:08
Ракицкий vs Ордец: где смотреть матч Зенит - Динамо Москва
17:01
"На свидании показал труп": в полиции рассказали о киевском горе-кавалере Фото Видео
17:00
Онуфрий ответил на признание ПЦУ разрывом с двумя церквями
16:51
"Только формат": Гончарук высказался по поводу закупки Украиной российского газа
16:46
Звездные войны Скайуокер Восход: где купить билеты в Киеве Видео
16:40
Джошуа - Руис: где смотреть, когда начало и прогнозы букмекеров
16:20
Жуткий пожар в Одессе: число жертв возросло Видео
16:12
Социологи рассказали, сколько украинцев одобряют разведение войск на Донбассе
16:06
Синоптик пообещала украинцам на выходных ветер со снегом: карта прогноза погоды
15:43
Шахтер нацелился на очередного бразильца
15:32
Путин обещает сохранить транзит газа через Украину
15:24
"Это п*здец, товарищи": Черновол в красном платье и с автоматом позвала на Майдан - видео Видео
15:16
"Спасибо олигархам": легенда Шахтера рассказал, чья заслуга в развитии украинского футбола
14:49
"Поезд смерти": Криклий оконфузился фото состава с телами погибших пассажиров рейса МН17
14:47
Тренер соперника Украины уволился незадолго до Евро-2020
14:46
У Меркель рассказали, сколько продлится встреча в "нормандском формате": расписание
14:22
Работа с огоньком: в Киеве полыхнул пожар на швейной фабрике - опубликовано фото
14:19
С Челси сняли трансферный бан
13:58
"Надежды нет": спасатели оценили шансы найти выживших в сгоревшем одесском колледже
13:49
В Украине все и дальше будет гореть, взрываться, и падать мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять