Холостяк 2020: точная дата выхода и главный герой 10 сезона

Телеканал СТБ опубликовал первый материал по юбилейному 10 сезону Холостяка. Кто стал Холостяком 2020, что известно о правилах, и как будет проходит Холостяк 10 - читай на Главреде.
В новом сезоне Холостяк 2020, участника не стали выбирать голосованием, так что всех зрителей мучает один вопрос - кто стал Холостяком в 10 сезоне?
СТБ наконец ответили на вопрос - Холостяком 2020 станет настоящий пилот.
В Холостяке 2020 сыграет знаменитый в США умелец. Новый Холостяк на СТБ - владелец летной школы в Америке.
По словам создателей шоу, после того, как мужчина построил карьеру, он осознал, что не нашел любовь, и решил сотрудничать с СТБ для поиска своей единственной.
Шоу Холостяк выходит на СТБ традиционно в марте.
Ведущим нового сезона Холостяк 2020 будет Григорий Решетник.
Холостяк 10 можно будет смотреть онлайн с 6 марта 2020.
Холостяк 10 сезон смотреть онлайн первое видео с героем - 21-01-2020:
Саундтрек к тизеру Холостяк 10 записали Вера Кекелия и Роман Дуда - это кавер на хит Diamonds. Аранжировка – Владислав Музыченко, музыкальный продюсер промо СТБ.