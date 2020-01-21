Холостяк 2020: точная дата выхода и главный герой 10 сезона

Холостяк 2020: дата выхода и главный герой / СТБ

В новом сезоне Холостяк 2020, участника не стали выбирать голосованием, так что всех зрителей мучает один вопрос - кто стал Холостяком в 10 сезоне?

СТБ наконец ответили на вопрос - Холостяком 2020 станет настоящий пилот.

В Холостяке 2020 сыграет знаменитый в США умелец. Новый Холостяк на СТБ - владелец летной школы в Америке.

Холостяк 2020: смотреть онлайн / СТБ

По словам создателей шоу, после того, как мужчина построил карьеру, он осознал, что не нашел любовь, и решил сотрудничать с СТБ для поиска своей единственной.

Шоу Холостяк выходит на СТБ традиционно в марте.

Ведущим нового сезона Холостяк 2020 будет Григорий Решетник.

Холостяк 10 можно будет смотреть онлайн с 6 марта 2020.

Холостяк 10 сезон смотреть онлайн первое видео с героем - 21-01-2020:

Саундтрек к тизеру Холостяк 10 записали Вера Кекелия и Роман Дуда - это кавер на хит Diamonds. Аранжировка – Владислав Музыченко, музыкальный продюсер промо СТБ.