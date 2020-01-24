Надоело быть куколдом: Гарик Харламов ищет замену Асмус

Гарик Харламов / rus.tvnet.lv

Гарик Харламов решил принять участие в новом челлендже Linkedin, Facebook, Instagram, Tinder, и жутко спалился перед женой, так что ему явно придется давать объяснения дома.

Комик Гарик Харламов опубликовал аватарки, только не из перечня сетей, а заменив Facebook Linkedin Одноклассниками и Tik-Tok. Однако, получается, комик сидит в сети знакомств при действующей жене - Кристине Асмус.

"Я в разных соцсетях )" - написал комик.

Однако, Харламов поставив на соцсети на свои фото. Например, на Tinder вместо своего фото снимок голливудской звезды Мэтта Деймона.

Подписчики Харламова начали много шутить на тему его участия в соцсетях, и даже прошлись по поводу недавнего скандала с фильмом Текст и порно-сцене с участием Кристины Асмус.

Ранее всплыли подробности съемок порно-сцены в фильме Текст с Кристиной Асмус.

По сюжету, героиня Асмус по имени Нина сняла со своим возлюбленным Петром (Иван Янковский) на камеру смартфона домашнее порно. Сцена, по меркам обычного кинематографа крайне откровенная. На видео во всю мелькает голая грудь Асмус, ее половые органы и даже мелькает достоинство Яновского.