"Дам Шерон Стоун": Собчак раздвинула ноги в коротеньком наряде

Ксения Собчак / Instagram

Российская журналистка и ведущая Ксения Собчак от души поиздевалась над ведущим и участниками шоу Прожарка, которое они снимали к Новому 2020 году.

ВО время съемок Ксения Собчак в коротеньком платье, или длинной рубашке, раздвинула ноги, вызвав бурный полет фантазии у всех, кто был в зале

В самом начале программы, во время общения с Ксенией, Соболев отметил, что программа выйдет на ТВ около 11 вечера, так как шутки будут недетские, на что Собчак показала, что она сделает, чтобы шоу вышло и вовсе после 00:00.

"Это, кстати Новогодний выпуск, он будет выходить в 23:00 на канале ТНТ4, это будет большой подарок. К сожалению, у нас нет елки, но у нас есть мешок, который надет...", - говорил Соболев

Но его перебила Ксения Собьчак, которую задело замечание о мешке - Соболев намекал на ее пиджак.

"На счет 23:00 ты погорячился, если я начну в своей сорочке, делать вот так, то может и после 00:00 вас выпустят. Пока немножко дам Шерон Стоун, а там посмотрим", - сказала Собчак, и раздвинула ноги.

"Вы видели это! Счас Волочоква заикала гдет-то: "Мой хлеб отбирает"!, - парировал Соболев.

Камера не брала Собчак крупно в этот момент, но все же зафиксировала, как Собчак резко расставила ноги, так что ее наряд продемонстрировал белье. Однако, Собчак быстро опустила ладони, так чтобы, прикрыть все то, что у нее надето под низ.

Ксения Собчак / YouTube

Причем, комментарии под видео неплохо вычищаются, потому как кривых слов в адрес Собчак замечено вообще не было.

Прожарка Ксении Собчак Полный выпуск смотреть онлайн видео Youtube:

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