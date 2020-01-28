Одруження наосліп 6 сезон 1 выпуск смотреть онлайн 28-01-2020

Одруження Наосліп 6 сезон 1 выпуск смотреть онлайн / 1+1

Премьера 6 сезона Одруження наосліп состоялась 28 января на 1+1. В 1 выпуске новые ведущие Даниэль Салем и Ирина Кириченко занимались парой айтишник и бывшая жена бизнесмена.

Валентин, владелец 7-ми бизнесов, который из-за работы не смог найти время на построение семьи, и Марта, которая ранее уже была замужем за состоятельным мужчиной, попробуют строить отношения под чутким контролем специалистов.

У Валентина в его 29 лет есть все: деньги, не один, а семь бизнесов, среди которых и IT-компания, собственная ювелирная фабрика. Но, как оказалось, нет главного - личного счастья. Мужчина работает 24/7 и у него нет времени ходить на свидания в поисках девушки своей мечты.Читайте такжеГолос країни 10 сезон смотреть онлайн 2 выпуск 26-01-2020: слепые прослушивания

"Мой прагматичный ум подсказывает, что вероятность встретить девушку по ценностям, психотипу, внешности намного выше, когда именно специалисты анализируют анкеты", - считает Валентин. Поэтому он обратился в Одруження Наосліп на 1+1.

Марта - непростая девушка, она владелица фотостудии, и уже успела побывать замужем.

"Наши отношения продолжались 9 лет. У меня были и частные самолеты, и бриллианты, мы могли позволить на выходные улететь в любую точку Европы. И пока мужчины, лучшего своего бывшего, я не встречала", - заявляет Марта.

Впрочем, что-то все равно было не так, и сохранить брак не удалось, так что сейчас она надеется найти вторую половинку и построить крепкую семью и другими способами.

"Просто хорошая обложка и деньги мне уже не интересны, я хочу, чтобы человек был самореализован, и как говорится, сделал себя сам", - говорит Марта.

Одруження Наосліп 6 сезон 1 выпуск - участники / 1+1

Так, изучив анкеты всех участников, эксперты решили, что Валентин и Марта хорошо подойдут друг другу, ведь обладают всеми теми качествами, которые каждый из них ищет в партнере.

После свадебной церемонии молодожены заселилась в роскошный особняк, в котором и начались первые испытания. Не обошлось в доме и без первой ссоры из-за недопонимания и вспыльчивых характеров. По правилам шоу, когда отношения становятся невыносимыми, то пара выбрасывает белый флаг - помощи от экспертов.

"Две незрелые личности сошлись на одной территории и пытались друг друга заставить играть в свою игру", - прокомментировала поведение пары психолог проекта Ирина Кириченко.

Эксперты шоу отмечают, что проблемы, возникшие в паре, встречаются почти в каждой семье, и на их примере телезрители поймут, как важно сразу говорить о своих чувствах, а не накапливать недовольство.

Одруження Наосліп 6 сезон 1 выпуск - что решила пара / 1+1

Однако, в ситуацию, которая дошла до точки кипения, вмешаются эксперты и помогут героям понять, откуда берутся основные проблемы в их отношениях и подскажут, как их преодолеть. Но прислушаются ли участники к ним, смогут ли побороть собственные комплексы, и привычки - можно узнать только досмотрев шоу.

Одруження наосліп 2020 1 выпуск на 1+1 смотреть онлайн:

Все выпуски нового 6 сезона Одруження наосліп выходят на 1+1 в 22:45 на 1+1 каждый вторник. Смотреть онлайн Одруження Наосліп можно на сайте Главред.