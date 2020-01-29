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Коби Брайанта назвали насильником: MeToo публично опозорилось

29 января 2020, 09:55

В сети разгорелся скандал из-за активисток MeToo, которые после смерти обвинили баскетболиста Коби Брайанта в насилии.

Кобе Брайант погиб
Кобе Брайант погиб / Reuters

Американские активистки MeToo снова публично обвиняют Коби Брайанта в насилии в соцсетях.

Звезда МИра Дикого Запада Эван Рейчел Вуд обвинила погибшего в авиакатастрофе с дочкой Коби Брайанта в насилии в своем Twitter.

"Трагическое происшествие. Мое сердце разбито из-за семьи Коби. Он был героем спорта. Он также был насильником. Все эти вещи могут существовать одновременно", - пишет актриса.

Эван Рейчел Вуд к смерти баскетболиста решила вспомнить закрытое дело против Коби Брайанта, когда его неожиданно обвинила в насилии 19-летняя работница отеля в Колорадо. На минуточку - событие 17-летней давности.

В 2003 году прокуратура сняла уголовные обвинения, которые могли отправить игрока "Лос-Анджелес Лейкерс" в тюрьму, а гражданский иск был урегулирован вне суда за нераскрытую сумму. В то время Брайант выступил с публичными извинениями, но свое вины в событии не видел. Ситуация выглядела неоднозначно.

"Я действительно считаю, что эта встреча между нами была по обоюдному согласию, но теперь я признаю, что она не рассматривает этот инцидент так же, как я", - заявил тогда Коби Брайант.

На фоне скандала, Эван Рейчел Вуд обвинили в том, что MeToo окончательно вышло из-под контроля, и намекали на то, что ситуация походила на попытку девушки заработать на имени спортсмена. А вина Брайанта никогда не была доказана - в суде, или еще как-то.

"И именно здесь движение #MeToo вышло из-под контроля… нападать на человека, который буквально только что умер со своей маленькой девочкой! - пишут скорбящие поклонники баскетболиста. - Отец и ребенок ушли от своей семьи и друзей. И фанатов. НАВСЕГДА. И все же ты здесь плюешь на его могилу, которую еще даже не выкопали".

"Нам не нужно "напоминание". Вы использовали смерть мужчины и его дочери, чтобы получить влияние от движения #metoo. Вы использовали обвинения, а не фактическое осуждение за неуважение к черной иконе в день его смерти. Вот почему ваш бренд феминизма делает нас всех похожими на шутку".

Против Эван Рейчел Вуд выступили даже коллеги по ремеслу.

"Эван. Мы познакомились, когда были детьми, я выросла в той же индустрии, что и ты, и восхищался твоей работой издалека в последние несколько лет. Но этот твит? Как ты смеешь?" - написала актриса Кайла Прэтт.

Эван Рейчел Вуд попыталась успокоить скандал, но не оправдаться, написав новый твит, но этим только больше разозлила всех. В итоге, ей пришлось закрыть свой твиттер настройками конфиденциальности.

"Это не было осуждением или торжествованием. Это было напоминанием о том, что у всех будут разные чувства, и у всех нас есть возможность скорбеть вместе, а не сражаться", - написала она.

Но скандал до сих пор не утихает, и многие знаменитости осуждают Эван Рейчел Вуд на своих страницах. Остается ждать очередной реакции от MeeToo.

Ранее шоуранер Доктор Кто Крисс Чибмелл "убил" рейтинг сериала кардинальными изменениями в 11 и 12 сезонах.

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