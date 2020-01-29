  1. Главная
  3. Stars

Мир Наизнанку 11 сезон 1 выпуск смотреть онлайн 29-01-2020

29 января 2020, 20:30

Премьера 11 сезона шоу Мир Наизнанку состоялась 29 января на 1+1. Дмитрий Комаров посетил Китай в новом сезоне Мир Наизнанку 2020. Что показали в 1 выпуске Мир Наизнанку 2020 - читай на Главреде.

Мир наизнанку 2020
Мир наизнанку 2020 1 выпуск смотреть онлайн Світ навиворіт 11 сезон / 1+1

Новый 1 выпуск 11 сезона Мира Наизнанку вышел в среду в 22:45 на 1+1. В первом выпуске Мира Наизнанку 2020 Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев начали с самого популярного и загадочного мифа Китая - храма Шаолинь и школ боевых искусств вокург него, в которых ежегодно готовятся тысячи детей.

Чем Дмитрий Комаров шокировал в 1 выпуске Мир Наизнанку 11 сезон - смотри и читай в нашем материале.

Дмитрий и Александр еще перед премьерой признались, что Китай поражает контрастом - хай-тек технологии идут вперемешку с народной китайской медициной, и во втором по высоте здании мира в супермаркетах продают "сушеных жаб". Однако оценить древнюю китайскую медицину и древние искусства боя лучше всего в местах, где они процветают.

Дима Комаров признался, что больше всего в мире желал попасть в Шаолинь, особенно после просмотра многих фильмов о мастерах кунг-фу.Читайте такжеМир наизнанку 2020 - дата выхода 11 сезона Світ Навиворіт

Но, для начала он показал, что вокруг Шаолиня постепенно начали появляться просто города со школами, в которых детей учили боевым искусствам с 5-7 лет. Это не то кунг-фу, которое показывают по ТВ, где человека убивают 1 пальцем, а школы попроще, но постепенно они начали появляться и в других провинциях Китая.

Дима Комаров с Александром Дмитриевым посетили одну такую, и Диме показали, как дети живут, чем они живут, как занимаются, и даже парочку приемов.

По просьбе Димы, его даже поставили в спарринг с одним из лучших учеников. Так он хотел показать, что его может "уложить" даже обычный 17-летний парень. Дима решил попробовать запрещенный прием, и чуть не сорвал шоу - парень чуть не пришиб ведущего Мира Наизнанку, когда у него сработали рефлексы.

По словам тренера из школы, их взрослый выпускник способен легко справиться более, чем с 5 людьми в темной подворотне, но отметил, что драка на улице - не как в фильмах - когда кто-то один падает, все остальные убегают сами. К тому же они высчитали, сколько всего воинов с такой боевой подготовкой может в любой момент выставить Китай, и цифра поражающая.

Мир наизнанку 2020
Мир наизнанку 2020 - что было в 1 выпуске свіи навиворіт 11 сезон / 1+1

Дима Комаров не смог довольствоваться обычной школой, и все же отправился в Шаолинь. Для того, чтобы попасть в часть, где живут монахи, а не открытую для туристов, нужно набраться терпения. Дима пришел рано-утром, еще до открытия всего, и смиренно ждал у ворот, пока ему не открыл один из монахов. Дима попросился пожить в Шаолине пару дней, но для этого ему нужно было бы попасть на аудиенцию к настоятелю монастыря - одному из влиятельнейших людей Китая. 

К тому же, Диму Комарова ждала весьма приятная и неожиданная встреча в стенах храма, последствия которой проявились и после возвращения в Украину. Кроме того, Комаров получил пару уроков от боевого монаха высочайшего уровня, и попал к главному лекарю Шаолиня - кунг-фу врачу. Он назначил Диме Комарову лечение от его проблем - усталости, бессонницы и головных болей.

Мир Наизнанку 11 сезон 1 выпуск Китай смотреть онлайн 29-01-2020:

Напомним, Мир Наизнанку выходит еженедельно в среду в 22:45 на 1+1. Также смотреть онлайн Мир Наизнанку 2020 можно будет на сайте Главред.

Китай Дмитрий Комаров онлайн Телеканал 1+1 новости шоу бизнеса Мир наизнанку 11 сезон онлайн
Сейчас вы просматриваете новость «Мир Наизнанку 11 сезон 1 выпуск смотреть онлайн 29-01-2020». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:47
Звезды Баварии подрались на тренировке
20:36
Оскар 2020 - кто будет вручать премию на 92 церемонии
20:31
Выборы в Раду: социологи выяснили, какие партии пользуются поддержкой украинцев
20:30
Мир Наизнанку 11 сезон 1 выпуск смотреть онлайн 29-01-2020 Видео
20:25
VAR в УПЛ: стал известен первый матч, в котором задействуют систему
20:17
Психология киллера: Уайлдер рассказал о настрое на бой с Фьюри
20:04
Жуткий коронавирус из Китая обнаружен еще в одной стране Видео
19:50
Масвидаль хочет сразится с Усманом, а затем - с Макгрегором
19:35
Экс-глава Укрзализныци получит нехилую компенсацию за увольнение - названа сумма
19:30
В росСМИ рассказали о новой согласованной точке разведения сил на Донбассе
19:30
Маникюр 2020 минимализм: модные точки на ногтях, полоски и квадраты фото Фото
19:15
Джошуа хочет сразится с Усиком в 2020 году
19:10
Визит Помпео в Киев: эксперт объяснила, при чем здесь Трамп
19:07
Манчестер Юнайтед согласовал звездный трансфер
18:57
Украинский футболист перешел в другой европейский клуб
18:46
Рейес рассказал о сильной стороне Джонса
18:41
ВОЗ созывает экстренное заседание: названа дата
18:35
Евровидение 2020 Украине назначили день выступления
18:31
Украинский голкипер перебрался в зарубежный клуб
18:27
Документов нет: в Офисе президента не нашли заявления Гончарука об отставке - фото
18:23
Соперник сборной Украины перебрался в чемпионат Англии
18:08
В ПАСЕ "подложили свинью" Украине: что случилось
17:59
Китайский коронавирус: в СНБО рассказали об украинцах в Китае Видео
17:53
На Днепропетровщине мужчина нашел пакет с долларами и сам отдал их Видео
17:52
Арсенал подписал альтернативу Матвиенко
17:44
"Как горячие пирожки": Волочкова вывалила грудь на пикантном фото
17:40
"Прямой эффект": Милованов рассказал о влиянии коронавируса на экономику Украины Видео
17:32
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: где смотреть полуфинал Кубка лиги
17:24
По стопам Януковича: Нобелевский комитет "сделал" Ивана Франко писателем из России
17:08
ВАКС заочно арестовал еще одного чиновника времен Янковича: названо имя
17:05
Маллет 2020 – модная мужская стрижка, которая подойдет всем фото Фото
16:36
"В шоке": в Черновцах воспитательница детсада заставляла детей делать себе массаж
16:22
СМИ обнародовали имя нового свидетеля трагедии рейса МН17 на Донбассе Видео
16:17
Налог на Фейсбук: что с ним не так и как он скажется на потребителях мнение
16:13
"Зима делает реверанс": синоптик дала для Киева снежный прогноз Фото Видео
16:04
Рейтинг Зеленского - приговор "шоколадным патриотам" мнение
15:57
"Конченные мрази": в Днепре живодеры отрубили лапы псу: жуткие фото
15:56
Ведьмак Netflix - Сапковский высказался о "творчестве" на тему его романов
15:47
"Носители русского языка": в РФ анонсировали новые упрощения для украинцев
15:03
Встреча Сталина и Гитлера во Львове: Кравчук "спихнул" все на СМИ
14:58
"Мудак не может понять, что он мудак": автор закона о налоге за Фейсбук удивился критике
14:32
Пелагея впервые прокомментировала развод с Иваном Телегиным
14:30
Маленькие женщины 2019 - самый лучший фильм-драма Видео
14:27
"Сломали ногу": стали известны подробности проникновения Черновол в ГБР Видео
14:12
Хищные птицы - персонажу искусственно сменили ориентацию
14:07
"Когда окажется на нарах?": Порошенко засыпал суды исками о моральном ущербе Видео
13:56
Смертельное оружие 5: всплыли подробности о съемках
13:52
Кабмин избавится от одной из госинспекций: от кого отвернулась фортуна
13:41
Сделка Века: как Трамп затеял большой передел Ближнего Востока мнение
13:15
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: достойная "жертва", дыры в кошельке и смерть отношений
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять