Мир Наизнанку 11 сезон 1 выпуск смотреть онлайн 29-01-2020

Мир наизнанку 2020 1 выпуск смотреть онлайн Світ навиворіт 11 сезон / 1+1

Новый 1 выпуск 11 сезона Мира Наизнанку вышел в среду в 22:45 на 1+1. В первом выпуске Мира Наизнанку 2020 Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев начали с самого популярного и загадочного мифа Китая - храма Шаолинь и школ боевых искусств вокург него, в которых ежегодно готовятся тысячи детей.

Чем Дмитрий Комаров шокировал в 1 выпуске Мир Наизнанку 11 сезон - смотри и читай в нашем материале.

Дмитрий и Александр еще перед премьерой признались, что Китай поражает контрастом - хай-тек технологии идут вперемешку с народной китайской медициной, и во втором по высоте здании мира в супермаркетах продают "сушеных жаб". Однако оценить древнюю китайскую медицину и древние искусства боя лучше всего в местах, где они процветают.

Дима Комаров признался, что больше всего в мире желал попасть в Шаолинь, особенно после просмотра многих фильмов о мастерах кунг-фу.Читайте такжеМир наизнанку 2020 - дата выхода 11 сезона Світ Навиворіт

Но, для начала он показал, что вокруг Шаолиня постепенно начали появляться просто города со школами, в которых детей учили боевым искусствам с 5-7 лет. Это не то кунг-фу, которое показывают по ТВ, где человека убивают 1 пальцем, а школы попроще, но постепенно они начали появляться и в других провинциях Китая.

Дима Комаров с Александром Дмитриевым посетили одну такую, и Диме показали, как дети живут, чем они живут, как занимаются, и даже парочку приемов.

По просьбе Димы, его даже поставили в спарринг с одним из лучших учеников. Так он хотел показать, что его может "уложить" даже обычный 17-летний парень. Дима решил попробовать запрещенный прием, и чуть не сорвал шоу - парень чуть не пришиб ведущего Мира Наизнанку, когда у него сработали рефлексы.

По словам тренера из школы, их взрослый выпускник способен легко справиться более, чем с 5 людьми в темной подворотне, но отметил, что драка на улице - не как в фильмах - когда кто-то один падает, все остальные убегают сами. К тому же они высчитали, сколько всего воинов с такой боевой подготовкой может в любой момент выставить Китай, и цифра поражающая.

Мир наизнанку 2020 - что было в 1 выпуске свіи навиворіт 11 сезон / 1+1

Дима Комаров не смог довольствоваться обычной школой, и все же отправился в Шаолинь. Для того, чтобы попасть в часть, где живут монахи, а не открытую для туристов, нужно набраться терпения. Дима пришел рано-утром, еще до открытия всего, и смиренно ждал у ворот, пока ему не открыл один из монахов. Дима попросился пожить в Шаолине пару дней, но для этого ему нужно было бы попасть на аудиенцию к настоятелю монастыря - одному из влиятельнейших людей Китая.

К тому же, Диму Комарова ждала весьма приятная и неожиданная встреча в стенах храма, последствия которой проявились и после возвращения в Украину. Кроме того, Комаров получил пару уроков от боевого монаха высочайшего уровня, и попал к главному лекарю Шаолиня - кунг-фу врачу. Он назначил Диме Комарову лечение от его проблем - усталости, бессонницы и головных болей.

Мир Наизнанку 11 сезон 1 выпуск Китай смотреть онлайн 29-01-2020:

Напомним, Мир Наизнанку выходит еженедельно в среду в 22:45 на 1+1. Также смотреть онлайн Мир Наизнанку 2020 можно будет на сайте Главред.