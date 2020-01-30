Собчак выгнали с самолета перед самим рейсом

Ксения Собчак / Instagram

Телеведущая, редактор и продюсер Ксения Собчак самоизгнала себя с рейса SU 6034 авиакомпании Россия из города Москва в Санкт-Петербург.

Рейс Москва - Санкт-Петербург был задержан, и Собчак решила выйти, пишет Mash.

"Светская львица два последних часа дюже нервничала. А потом разбуянилась", - говорится в сообщении.

Оказывается, что когда стюардессы попросили людей быть пристегнутыми ремнями,мятежный дух Ксении Собчак сработал, и она встала и заявила, что не собирается пристегиваться и вообще отказывается лететь.

Экипаж вспомнил поговорку, про бабушку и телегу, поэтому с радостью исполнил желание столь известной личности.

Самолет подогнали ближе к терминалу и подали трап. На борт поднялись сотрудники транспортной полиции, составили на жену Богомолова протокол и все ушли.

Сейчас рейс до сиз пор еще не вылетел. Все сидят в салоне, но уже без Собчак, которая разбирается с иными проблемами.

Ранее Ксения Собчак взбудоражила провокационной выходкой на известном шоу.