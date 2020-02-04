Одруження наосліп 6 сезон 2 выпуск смотреть онлайн 04-02-2020

Новый выпуск 6 сезона Одруження наосліп вышел на 1+1. Что показали во втором выпуске Одруження наосліп 2020, и кто будет выбирать себе пару в обновленном шоу - смотрите и читайте на Главреде.
Новый 2 выпуск 6 сезона Одруження наосліп 2020 вышел 4 февраля в 22:45. Новые ведущие - Даниэль Салем и Виктория Кириченко постараются помочь новой паре - спортсмену и сильной и независимой матери-одиночке.
Что показали во 2 выпуске Одруження Наосліп 2020, и как сложатся отношения новобрачных с очень тяжелыми характерами - можете читать и смотреть онлайн на Главреде.
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Новые участники женятся вслепую, и отправляются жить в отдельный роскошный котедж. Они должны научиться ладить и распределять обязанности. Желательно, чтобы они также умели решать свои проблемы сами. Если же оставаться вдвоем становится невыносимо - они выкидывают белый флаг над котеджем, и ведущие предоставляют им посильную помощь
Во 2 выпуске Одруження наосліп 2020 принимают участие 23-летняя девушка и 28-летний мужчина. Ведущие посчитали, что возраст и воспитание Виктор позволят укротить и взять под контроль характер девушки.
Ведь, 23-летняя Рика кажется хрупкой девушкой, а на самом деле - внутри у нее настоящий стальной стержень. Еще бы, ведь Рика - мать-одиночка. Причем, вполне успешная и независимая. Понятно, как Рика относится к мужчинам, и чего ждет.
28-летний Виктор - решительный и сильный. Парень - профессиональный спортсмен и он может за себя постоять. А еще он точно знает, чего хочет от жизни и женщины рядом.
Как у них получится жить вместе, если оба помешаны на контроле и доминировании? Как Виктор воспримет ребенка Рики? Смотрите в новом выпуске Одруження наосліп 2020.
Одруження наосліп 6 смотреть 2 выпуск онлайн 04-02-2020:
Все выпуски нового 6 сезона Одруження наосліп выходят на 1+1 в 22:45 на 1+1 каждый вторник. Смотреть онлайн Одруження Наосліп можно на сайте Главред.