Шэннен Доэрди обвинили в цинизме и манипулировании из-за рака

Шэннен Доэрти / Instagram

Страховая компания неожиданно объявила интервью Шэннен Доэрди манипулированием общественным мнением, так как идет процесс по поводу страховых выплат за пожар в ее доме еще с 2018 года. Об этом пишет издание Page Six.

Оказывается, во время лесных пожаров в Калифорнии в 2018 году дом Шэннен Доэрти пострадал, а ее имущество было застраховано в компании State Farm, которая отказалась выплачивать полную стоимость ремонта.Читайте такжеУ Шэннен Доэрти нашли рак

В 2019 году актриса подала на страхового гиганта в суд, и теперь юристы компании, которых здорово прижали, сделали выпад в сторону Шэннен.

Представители State Farm считают, что своим признанием о раке Доэрти хочет "добиться сочувствия" и "заставить State Farm восстановить ее дом".

"Истец неправомерно утверждает, что она имеет право на восстановление всего своего дома стоимостью 2,7 миллиона долларов, потому что у нее рак молочной железы и хроническая обструктивная болезнь легких", - говорится в судебных документах.

До этого Шэннен Доэрти сообщила, что ее рак вернулся после трехлетней ремиссии, и ее диагноз будет обнародован во время судебного процесса. Она объяснила, что не хочет искажения в судебных документах, а сама контролировать рассказ о своем здоровье.

State Farm, в свою очередь, утверждает, что в доме Доэрти нашли только повреждения от дыма, а не от огня, и страховая уже заплатила 1 миллион долларов за ремонт, профессиональную уборку и аренду временного жилья для актрисы.