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Мир Наизнанку 11 сезон 3 выпуск смотреть онлайн 12-02-2020

12 февраля 2020, 22:00

Третий выпуск 11 сезона шоу Мир Наизнанку вышел 5 февраля. Дмитрий Комаров посетил Китай в новом сезоне Мир Наизнанку 2020. Что показали во 2 выпуске Мир Наизнанку 2020 - читай на Главреде.

Мир наизнанку 2020 3 выпуск смотреть онлайн Світ навиворіт 11 сезон
Мир наизнанку 2020 3 выпуск смотреть онлайн Світ навиворіт 11 сезон / 1+1

Новый 3 выпуск 11 сезона Мира Наизнанку вышел в среду в 22:45 на 1+1. В новом выпуске Мира Наизнанку 2020 Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев перешли к изучению китайской медицины, посещает не только частные медицинские заведения, но и занятия "зарядкой" на улицах городов Китая, и общается с местными знахарями после посещения рынков.

Чем Дмитрий Комаров шокировал в 3 выпуске Мир Наизнанку 11 сезон - смотри и читай в нашем материале.

Во третьем выпуске Мира Наизнанку 2020 Дима Комаров ознакомил украинцев с самобытной медициной Китая и будет в буквальном слове гореть на работе.

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Комаров объяснил, что необыкновенные техники лечения в Поднебесной образовались 5 тысяч лет назад и практикуются до сих пор. Но самое уникальное, что в Китае они успешно совмещаются и с современной западной медициной.

"Все мы привыкли к европейскому подходу - стараемся избавиться от боли как можно быстрее и вернуться к комфортному состоянию. А вот китайские целители уже 5 тысяч лет рассматривают человеческий организм как систему, в которой все взаимосвязано. Они лечатся огнем, целебными травами и корешками, а иногда смешивают древние знания и современные технологии для совершенствования своих чудо методик. Наука пока так и не смогла понять все секреты лечения китайцев" - рассказывает Дмитрий Комаров. 

Дмитрий Комаров рано утром отправится в самый обычный парк, чтобы принять участие в массовой утренней зарядке китайцев, которые в свои 70-80-90 лет могут садиться на шпагат и показывают чудеса физической подготовки. Он просто не смог на глаз определить возраст людей, которые там так занимаются.

Мир наизнанку 2020 - что было в 3 выпуске Світ навиворіт 11 сезон
Мир наизнанку 2020 - что было в 3 выпуске Світ навиворіт 11 сезон / 1+1

Дима Комаров начал свои исследования с самого супер-развитого мегаполиса - Шанхая в нем рядом ютятся супер-технологии и продавцы сушеных жаб - такая разнообразная медицина в стране.

Чтобы узнать, чем народные рецепты лечения отличаются от европейских, Дмитрий Комаров идет в обычную государственную поликлинику "традиционной медицины". Здесь ведущий вместе с Александром Дмитриевым пришли к доктору-гуру и решились на все предложенные странные процедуры.

Они также заходят в массажный салон, где практикуют лечение при помощи огня. Шокирующую обычного зрителя процедуру Дмитрий Комаров тоже испытает на себе.

"Друзья, это называется сгореть на работе", - шутит Комаров.

Также Комаров с оператором попали к знахарю, который по пульсу определил их заболевания. А также наши тревел-блогеры испытали на себе выкуривание болезней и многое другое.

Мир Наизнанку 11 сезон 3 выпуск Китай смотреть онлайн 12-02-2020:

Напомним, Мир Наизнанку выходит еженедельно в среду в 22:45 на 1+1. Также смотреть онлайн Мир Наизнанку 2020 можно будет на сайте Главред.

Дмитрий Комаров Телеканал 1+1 новости шоу бизнеса Александр Дмитренко Мир наизнанку 11 сезон онлайн
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