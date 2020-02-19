Мир Наизнанку 11 сезон 4 выпуск смотреть онлайн 19-02-2020

Мир наизнанку 2020 4 выпуск смотреть онлайн Світ навиворіт 11 сезон / 1+1

Новый 4 выпуск 11 сезона Мира Наизнанку вышел в среду в 22:45 на 1+1. Во выпуске Мира Наизнанку 2020 Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев посетили самые северные районы Китая, показали, как строится самый красивый ледяной дворец, и испытали на себе самые экстремальные развлечения.

Чем Дмитрий Комаров шокировал в 4 выпуске Мир Наизнанку 11 сезон - смотри и читай в нашем материале.

Дмитрий Комаров отправится на север Поднебесной -в одно из самых холодных мест на земле - мегаполис Харбин. Для команды Мира наизнанку северная часть экспедиции по Китаю стала самой холодной в истории программы, ведь температура воздуха в Харбине опускается до минус 30 градусов, а обычный кипяток из термоса за доли секунды превращается в облако мелких ледяных кристаллов. Читайте такжеМир Наизнанку 11 сезон 3 выпуск смотреть онлайн 12-02-2020

Но если для большинства людей минус 30 - жуткие холода, то для жителей Поднебесной это повод устроить потрясающее зимнее развлечение - Харбинский ледяной фестиваль. Именно здесь каждый год, как в сказке, возводится волшебный город изо льда, а по ночам хрустальные дворцы и сверкающие башни освещаются тысячами разноцветных огней. Грандиозные ледяные скульптуры этого города неоднократно вносились в Книгу рекордов Гиннесса. Для их постройки используют 180 тысяч тонн кристально чистых, идеально ровных кубиков льда.

Чтобы разобраться, где же китайцы берут столько льда, и с помощью каких технологий создают современное ледяное чудо, Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев приедут в Харбин за неделю до начала фестиваля.

"Готовясь к этой поездке я представлял себе самые навороченные и хитрые аппараты, которые создают идеальный лед для Харбинского шоу. Но в программе мы покажем, что китайцы используют только один, весьма примитивный механизм", - поделится впечатлениями ведущий.

Мир наизнанку 11 сезон 4 выпуск онлайн / 1+1

В поисках изнанки сказочного фестиваля Дмитрий Комаров проведет рабочий день в команде ледорубов - людей, которые занимаются добычей и доставкой льда для строительства. И покажет работу настоящих героев, которые каждый день рискуют жизнью.

Какие трудности профессии ледоруба прочувствует на себе ведущий тревел-шоу, как адаптируются китайцы в условиях экстремально низких температур, и какие рискованные испытание ждут украинскую команду в Китае

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