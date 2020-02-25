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Одруження наосліп 6 сезон 5 выпуск смотреть онлайн 25-02-2020

25 февраля 2020, 22:40

Новый выпуск 6 сезона Одруження наосліп вышел на 1+1. Что показали в пятом выпуске Одруження наосліп 2020, и кто будет выбирать себе пару в обновленном шоу - смотрите и читайте на Главреде.

Одруження Наосліп 6 сезон 5 выпуск смотреть онлайн 25-02-2020
Одруження Наосліп 6 сезон 5 выпуск смотреть онлайн 25-02-2020 / 1+1

Новый 5 выпуск 6 сезона Одруження наосліп 2020 вышел 25 февраля в 22:45. Новые ведущие - Даниэль Салем и Виктория Кириченко постараются помочь новой паре - спортсмен и журналистка. Что из этого выйдет - вы сможете увидеть в новом выпуске Одруження Наосліп 25 февраля 

Что показали во 5 выпуске Одруження Наосліп 2020, и как сложатся отношения новобрачных с очень тяжелыми характерами - можете читать и смотреть онлайн на Главреде.

Даниэль Салем и Виктория Кириченко постарались свести вместе двух несовместимых людей, которые привыкли к высокому уровню жизни.

На программу снова пришли люди, которые по жизни привыкли себе ни в чем не отказывать, и не помнят, что такое бедность.

Оба решили, что хотят кого-то найти, но есть много условий.

Светлана - 28-летняя журналистка, и решила, что уже пора. Она любит свою профессию, и ощущения, которые она приносит. Мужчину ищет сильного и спортивного.

Под руку подвернулся 32-летний Михаил, который не просто спортсмен - он играл за украинский Шахтер в футбол, так что и с формой и с дисциплиной у него более, чем в порядке.

Как прошла неделя после свадьбы этой пары, и оставят ли они кольца по ее окончанию - главная интрига выпуска.

Одруження наосліп 6 смотреть 5 выпуск онлайн 25-02-2020:

Все выпуски нового 6 сезона Одруження наосліп выходят на 1+1 в 22:45 на 1+1 каждый вторник. Смотреть онлайн Одруження Наосліп можно на сайте Главред.

Одруження Наосліп 6 сезон онлайн Даниэль Салем новости шоу бизнеса Телеканал 1+1
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