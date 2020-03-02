Вокруг шоу Голос Країни раздувают сепаратистский скандал

Голос Країни 2020 - на шоу приняли участницу из Абхазии / 1+1

Все 7 первых выпусков Голос Країни 2020 уже есть онлайн. Во время 7 выпуска 1 марта 2020 судьи приняли на шоу девушку родом из Абхазии - искусственно отсоединенной от Грузии территории сепаратистами с поддержкой России.

Журналиста Александра Войта очень разозлило это, и он поспешил со своими гневными постами в Facebook в адрес 1+1 и шоу Голос.

""Голос країни" представил учасницу, назвал и протитровал ее "страну". Абхазия. И показал "флаг".

Нету слов! ... Если бы в Грузии был "Голос" и представили какую-то певицу из "ДНР"... Какая бы в Украине была бы реакция?!", - пишет он.

Во время шоу, и на видео в youtube кроме титровки был изображен флаг Абхазии, а не Грузии. При этом, администрация Голоса сработала оперативно, и уже удалила сомнительное видео с серверов.Читайте такжеВокруг шоу Голос Країни раздувают сепаратистский скандал

При этом, Украина официально не признает Абхазию независимой страной. На 1 марта 2020 года ее официально признали Россия, Сирия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.

Голос країни 10 сезон 7 выпуск смотреть онлайн видео 01-03-2020: полный выпуск

Теперь ожидается официальная реакция по поводу участницы из непризнанной Абхазии