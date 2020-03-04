Мир Наизнанку 11 сезон 6 выпуск смотреть онлайн 04-03-2020

Мир наизнанку 2020 6 выпуск смотреть онлайн 04-03-2020 / 1+1

Новый 6 выпуск 11 сезона Мира Наизнанку вышел в среду в 22:45 на 1+1. В 6 выпуске Мира Наизнанку 2020 Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев поехали на границу с Монголией, и посетят необычный праздник, на который жители Монголии стараются выловить максимально много рыбы, так как она- символ достатка и багатства.

Чем Дмитрий Комаров шокировал в 6 выпуске Мир Наизнанку 11 сезон - смотри и читай в нашем материале.

В шестом выпуске Мира Наизнанку 2020 Дима Комаров показал необычную жизнь во Внутренней Монголии зимой.

Дима Комаров с командой отправился к границе Китая и Монголии в экзотический регион. Одна из самых больших автономных провинций Поднебесной - Внутренняя Монголия - исторически образовался еще во времена правления последней имперской династии. Район населен 6 млн этническими монголами со своей уникальной культуре.Читайте такжеМир Наизнанку 11 сезон 5 выпуск смотреть онлайн 26-02-2020

Дима Комаров попал на уникальное монгольское искусство зимней рыбалки. Жители проводят грандиозный фестиваль, во время которого за один день местные рыбаки вылавливаю десятки тонн рыбы из легендарного озера Чаган. Это необычное действо даже попало в Книгу рекордов Гиннеса, когда из озера выудили 160,5 тонн улова.

Рыба в Китае - это признак изобилия и достатка. Жители северной Монголии верят, что пойманная в этот день и в этом озере рыба - священная. И она обязательно принесет в дома людей счастье и богатство. Поэтому сотни китайцев из разных провинций страны приезжают на фестиваль, чтобы купить на аукционе часть улова.

Дмитрий Комаров попадет в город за день того, как начнутся приготовления к празднику. Ведущий познакомится с рыбаками и покажет фестиваль таким, каким его видят местные жители. Комаров и Дмитриенко покажут всю изнанку опасной профессии при работе около -40 -50 градусов.

Мир наизнанку 11 сезон смотреть онлайн 6 выпуск 04-03-2020 / 1+1

"Сейчас день и тепло – всего минус 32 градуса, ночью будет до минус 40, а на льду вместе с ветром это ощущается как все минус 50", - поделится впечатлениями ведущий.

Диме Комарову разрешили вместе с рыбаками вытащить из проруби первую рыбу. Кроме того, украинцы увидят, как монгольские шаманы пытаются задобрить силы природы и просят богов о хорошем улове.

Сколько рыбы удастся поймать в этом году на фестивале, кому продадут самую большую священную добычу, сколько денег придется отдать Диме Комарову за рыбу своей мечты, а также как украинская команда будет выбираться из ледяного плена на ночном озере - все будет в 6 выпуске 11 сезона.

Мир Наизнанку 11 сезон 6 выпуск Китай смотреть онлайн 04-03-2020:

Напомним, Мир Наизнанку выходит еженедельно в среду в 22:45 на 1+1. Также смотреть онлайн Мир Наизнанку 2020 можно будет на сайте Главред.