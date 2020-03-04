УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Мир Наизнанку 11 сезон 6 выпуск смотреть онлайн 04-03-2020

4 марта 2020, 22:40

Шестой выпуск 11 сезона шоу Мир Наизнанку вышел 4 марта. Дмитрий Комаров посетил Китай в новом сезоне Мир Наизнанку 2020. Что показали в 6 выпуске Мир Наизнанку 2020 - читай на Главреде.

Мир наизнанку 2020 6 выпуск смотреть онлайн 04-03-2020
Мир наизнанку 2020 6 выпуск смотреть онлайн 04-03-2020 / 1+1

Новый 6 выпуск 11 сезона Мира Наизнанку вышел в среду в 22:45 на 1+1. В 6 выпуске Мира Наизнанку 2020 Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев поехали на границу с Монголией, и посетят необычный праздник, на который жители Монголии стараются выловить максимально много рыбы, так как она- символ достатка и багатства.

Чем Дмитрий Комаров шокировал в 6 выпуске Мир Наизнанку 11 сезон - смотри и читай в нашем материале.

В шестом выпуске Мира Наизнанку 2020 Дима Комаров показал необычную жизнь во Внутренней Монголии зимой.

Дима Комаров с командой отправился к границе Китая и Монголии в экзотический регион. Одна из самых больших автономных провинций Поднебесной - Внутренняя Монголия - исторически образовался еще во времена правления последней имперской династии. Район населен 6 млн этническими монголами со своей уникальной культуре.Читайте такжеМир Наизнанку 11 сезон 5 выпуск смотреть онлайн 26-02-2020

Дима Комаров попал на  уникальное монгольское искусство зимней рыбалки. Жители проводят грандиозный фестиваль, во время которого за один день местные рыбаки вылавливаю десятки тонн рыбы из легендарного озера Чаган. Это необычное действо даже попало в Книгу рекордов Гиннеса, когда из озера выудили 160,5 тонн улова.

Рыба в Китае - это признак изобилия и достатка. Жители северной Монголии верят, что пойманная в этот день и в этом озере рыба - священная.  И она обязательно принесет в дома людей счастье и богатство. Поэтому сотни китайцев из разных провинций страны приезжают на фестиваль, чтобы купить на аукционе часть улова.

Дмитрий Комаров попадет в город за день того, как начнутся приготовления к празднику. Ведущий познакомится с рыбаками и покажет фестиваль таким, каким его видят местные жители. Комаров и Дмитриенко покажут всю изнанку опасной профессии при работе около -40 -50 градусов.

Мир наизнанку 11 сезон смотреть онлайн 6 выпуск 04-03-2020
Мир наизнанку 11 сезон смотреть онлайн 6 выпуск 04-03-2020 / 1+1

"Сейчас день и тепло – всего минус 32 градуса, ночью будет до минус 40, а на льду вместе с ветром это ощущается как все минус 50", - поделится впечатлениями ведущий.

Диме Комарову разрешили вместе с рыбаками вытащить из проруби первую рыбу. Кроме того, украинцы увидят, как монгольские шаманы пытаются задобрить силы природы и просят богов о хорошем улове.

Сколько рыбы удастся поймать в этом году на фестивале, кому продадут самую большую священную добычу, сколько денег придется отдать Диме Комарову за рыбу своей мечты, а также как украинская команда будет выбираться из ледяного плена на ночном озере - все будет в 6 выпуске 11 сезона.

Мир Наизнанку 11 сезон 6 выпуск Китай смотреть онлайн 04-03-2020:

Напомним, Мир Наизнанку выходит еженедельно в среду в 22:45 на 1+1. Также смотреть онлайн Мир Наизнанку 2020 можно будет на сайте Главред.

Мир наизнанку 11 сезон онлайн Дмитрий Комаров Александр Дмитренко Телеканал 1+1
Сейчас вы просматриваете новость «Мир Наизнанку 11 сезон 6 выпуск смотреть онлайн 04-03-2020». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

22:50
Эксперт рассказал, насколько вероятны закупки Украиной газа у США
22:48
Вызов копов по-новому: какую "фишечку" придумал Кабмин
22:40
Мир Наизнанку 11 сезон 6 выпуск смотреть онлайн 04-03-2020 Видео
22:16
"Его вы*бут в тупой собачий рот": Кива высказался об отставке Рябошапки Видео
22:15
Гашиш, каннабис и кокаин: Аваков обратился к нардепам из-за наркоты
21:40
Первые инфицированные в Венгрии и карантин в школах Италии: коронавирус прогрессирует
21:39
Порнозвезда завела фанатов сочными прелестями на пикантных фото Фото
21:27
Зеленский ручкался с Порошенко и угрожал: скандалы голосования за Кабмин Шмыгаля Видео
21:27
Агрессоры и сепары: МИД прошелся по визиту итальянцев в Крым
20:40
Новоиспеченный Кабмин вступил в полномочия
20:30
ЕС официально сделала Украине отличный бизнес-подарок Видео
20:14
Порошенко и Зеленский скрытно пожали друг другу руку: опубликовано видео Видео
20:11
Рада назначила министра обороны и главу МИД
20:05
Весенний маникюр 2020 – самый красивый маникюр в стиле минимализм: фото Фото
19:57
Сын Бабкиных в реанимации
19:55
Спіймати Кайдаша 5 серия смотреть онлайн 04-03-2020 Видео
19:48
Гончаренко наехал на Зеленского, и президент ему в ответ кое-что сказал: подробности Видео
19:44
Рада проголосовала за новое правительство: состав нового Кабмина - кто вошел
19:43
Рада назначила новый состав Кабмина
19:34
Гончаренко освистали в Раде за сравнение Зеленского с Голобородько
19:28
Премьеру фильма "Джеймс Бонд: Не время умирать" перенесли
19:26
"Нет ни одного человека против": "слуги народа" определились со сменщиком Рябошапки
19:23
Партия Голос покинула Раду, озвучив компромат на "зашкваренных"
19:19
"Эрдоган вирус 404 привез": в парламенте Турции депутаты устроили мордобой - видео Видео
18:59
Новый Кабмин: депутаты раскрыли, кого назначат на должности министров
18:39
Избрание Шмыгаля премьером: как голосовали за назначение фракции
18:34
Не премьер, а сексист: Геращенко обвинила Шмыгаля в "позорных" вещах
18:20
Денис Шмыгаль - биография и все, что известно о новом премьер-министре досье
18:17
Рада поддержала Дениса Шмыгаля на посту премьер-министра
18:02
Без 5 минут премьер-министр Шмыгаль шокировал ответом депутату
17:58
"Зеленский – зеркало настроений": политолог пояснил отставку Гончарука
17:45
"С ума сошла": Jerry Heil объяснила свою любовь к Little Big
17:31
"У нас очень хороший президент": Гончарук сделал заявление накануне отставки
17:26
Зеленский подтвердил отставку Скалецкой с поста главы Минздрава
17:11
Зеленский: Я не могу быть психологом, коллектором и нянькой Видео
16:50
Гендиректор группы 1+1 media Ярослав Пахольчук: Раскодирование национальных каналов невозможно технологически
16:49
Гончарук - всё: Рада отправила в отставку премьер-министра и его Кабмин Видео
16:41
"Собирать деньги, а не лайки в Фейсбуке": Зеленский распек таможню
16:39
Как создать канал в мессенджере Telegram?
16:35
Сериал Волшебники закрывают - когда последний сезон
16:27
Чего ждать на масштабном форуме Бизнес-Концентрат 5.0. Фото новости компании
16:09
Квартира в РФ, машины и деньги: что декларировали Таран, Лазебная и Немчинов
16:00
Чат с писательницей Ларисой Ницой
15:55
Oxxxymiron бросил Хип-хоп баттл - все подробности
15:33
В еврейской общине Украины призвали сохранять спокойствие в связи с минированием синагог
15:21
"Уже есть 227 голосов" - Комитет отправил в Раду постановление о недоверии Рябошапке Видео
14:59
Фестиваль дилетантизма: почему Шмыгаля выгонят так же быстро, как и Гончарука мнение
14:57
Получил субсидию – а теперь верни деньги обратно: Минфин проверил льготников Видео
14:53
Коронавирус в Украине: в ВОЗ озвучили нерадостные для украинцев прогнозы Видео
14:49
Лучшая часть вампирской серии Castlevania вышла на смартфонах
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять