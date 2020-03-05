Холостяк 2020: Алина Ляшук - биография участницы с Х-Фактора

Холостяк 2020 - Алина Ящук / СТБ

Премьера шоу Холостяк 2020 состоится 6 марта в 19-00 на СТБ. Администрация постепенно сливает в сеть имена и биографию участниц.

Так, уже известно, что на шоу Холостяк пришла участница Эксов с Нового.

Теперь же стало известно, что в 10 сезоне Холостяка за сердце Максима будет бороться Алина Ящук с Х-Фактора 2016.

Песня Алины на Х-фактор 7 в YouTube собрало больше 15 миллионов просмотров, тем самым войдя в топ-3 самых просматриваемых за все 10 сезонов проекта. Девушка спела песню Джастина Бибера – Boyfriend

Х-Фактор 7 сезон Алина Ляшук Boyfriend - Justin Bieber смотреть онлайн 10-09-2016:

Алина признается, что пение – ее вдохновение и отдушина, но для полного счастья ей не хватает близкого человека рядом. Сердце девушки все ещё свободно.

Холостяк 2020 - Алина Ящук / СТБ

"Я слежу за жизнью Никиты Добрынина и Даши Квитковой. Меня привлекают такие отношения – искренние, светлые, позитивные, добрые. Я иду на проект, чтобы ощутить все эти чувства. Хочу и верю, что это будет взаимно. Потому что я верю в этот проект", – делится участница.

Чтобы произвести впечатление на Макса, Алина готовит для него особенный сюрприз. Оценит ли Холостяк ее старания и, возможно, именно эта девушка получит от него розу первого впечатления – увидим уже скоро.

Напомним, недавно раскрыли биографию нового Холостяка - Максима.