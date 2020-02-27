Холостяк 2020: участница Эксов пришла на шоу покорять сердце пилота

На шоу Холостяк на СТБ пришла участница другого шоу Starlight Media.
Создатели Холостяка раскрыли личность первой участницы 10 сезона шоу Холостяк.
Эксцентричная Лея уже приходила на шоу Эксы, но не смогла спасти свои отношения с тогдашним парнем.
На Эксах Лея участвовала вместе со своим парнем Виталием. Пара надеялась спасти отношения, но, увы, после окончания реалити они расстались. Теперь новых отношений она ищет с Холостяком Максимом.
"Я поняла, что это не любовь и не хочу так жить. Почти семилетние отношения закончились в один день. Я хочу быть счастливой. Хочу, чтобы рядом был человек, который меня поддержит и полюбит такой, какая я есть", – признается Лея.
Лея рассчитывает, что Макс сможет рассмотреть не только ее яркую внешность, но и внутренний мир, а она найдет в нем того своего единственного.
Напомним, недавно раскрыли биографию нового Холостяка - Максима.
Как известно, премьера 10 сезона Холостяк 2020 назначена на 6 марта.