Холостяк 2020: участница Эксов пришла на шоу покорять сердце пилота

Холостяк 2020 - первая участница / СТБ

Создатели Холостяка раскрыли личность первой участницы 10 сезона шоу Холостяк.

Эксцентричная Лея уже приходила на шоу Эксы, но не смогла спасти свои отношения с тогдашним парнем.

На Эксах Лея участвовала вместе со своим парнем Виталием. Пара надеялась спасти отношения, но, увы, после окончания реалити они расстались. Теперь новых отношений она ищет с Холостяком Максимом.

"Я поняла, что это не любовь и не хочу так жить. Почти семилетние отношения закончились в один день. Я хочу быть счастливой. Хочу, чтобы рядом был человек, который меня поддержит и полюбит такой, какая я есть", – признается Лея.

Холостяк 2020 участницы - Лея / СТБ

Лея рассчитывает, что Макс сможет рассмотреть не только ее яркую внешность, но и внутренний мир, а она найдет в нем того своего единственного.

Напомним, недавно раскрыли биографию нового Холостяка - Максима.

Как известно, премьера 10 сезона Холостяк 2020 назначена на 6 марта.