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Холостяк 2020: имя и биография главного героя

11 февраля 2020, 18:57

Создатели шоу Холостяк назвали настоящее имя главного героя шоу, и раскрыли подробности его биографии.

Холостяк 2020 - Макс Михайлюк
Холостяк 2020 - Макс Михайлюк / СТБ

После долгой интриге, создатели 10 сезона Холостяка назвали имя главного героя.

Телеканал СТБ ознакомил фанатов с "неземным" Холостяком. Главным героем романтического реалити стал 34-летний пилот, владелец лётной школы в США Макс Михайлюк.

Макс с детства мечтал стать пилотом. С юного возраста много работал, чтобы получить образование в лучшей летной школе Америки. В 28 лет он достиг своей цели. 

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"Мой отец был авиадиспетчером. Я с детства часто ходил к нему на работу, смотрел, как взлетают и садятся самолеты и представлял, что однажды тоже поднимусь в небо за штурвалом одного из нихМожно сказать, что я осуществил и мечту отца, ведь он всегда верил в меня", – рассказывает Холостяк.

В 2016 году Макс открыл в Майами летную школу Flymax, в которой обучаются будущие пилоты. Для этого он дополнительно получил лицензию пилота-инструктора, а его школа прошла проверку и сертификацию от Федеральной авиационной администрации США. 

Сегодня за плечами Холостяка более 4000 летных часов. Он с легкостью управляет как небольшими самолетами, так и крупными авиалайнерами, обучает будущих пилотов и владеет мастерством безопасной посадки даже в сложных горных аэропортах. 

Сейчас Макс живет на две страны – Америка и Украина. Он добился высот в карьере, о которой мечтал, и теперь хочет найти свою единственную, чтобы летать на крыльях любви.

Холостяк 2020 смотреть онлайн первое знакомство с главным героем:

Ради нее он готов показать высший пилотаж и даже достать звездочку с неба.

СТБ стб онлайн Холостяк 10 сезон онлайн
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