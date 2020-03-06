Александр Пономарев поздравил женщин с 8 марта песней Винника Вовчиця

Александр Пономарев / YouTube

Певец Александр Пономарев спел дуэтом с Олегом Винником его песню вовчиця, которую он готовил для женщин.

Александр Пономарев и Олег Винник решили скооперироваться после того, как в прошлом году Винник спел песню Пономарева Варто чи ні.

Это такой подарок с химическим названием СО2 от артистов ко Дню всех женщин. СО2 – это проект, который по-новому раскроет творчество обоих и наполнит сердца женщин любовью и вдохновением. Каждая песня записывается только с одного дубля и исключительно вживую, чтобы передать всю палитру эмоций с первого раза.

Александр Пономарев и Олег Винник - Вовчиця смотреть онлайн клип:

А певица Maruv в последний рабочий день перед 8 марта презентовала новый проект и его первую песню - Shlakoblochina - Новая сила киски.