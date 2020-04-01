Евровидение 2020 пройдет онлайн - когда смотреть концерт

Евровидение-2020 пройдет онлайн - дата выхода / Eurovision

Организаторы Евровидения 2020 решили провести бонусный концерт, чтобы почтить песни участников Евровидения этого года, которые не смогут больше выступить из-за отмены конкурса из-за коронавирусной эпидемии в мире.

Онлайн-выступление исполнителей состоится 16 мая в 22 часа по киевскому времени.

Организаторы Евровидения решили лишний раз объединить все страны-участницы, и показать нечто необычное на этом концерте.

"Мы рады представить наши идеи для альтернативной программы, которая будет чтить все песни и исполнителей 2020 года", - говорится в сообщении организаторов.

Хотя Go-a уже пишут новую украиноязычную песню на Евровидение-2021, у них теперь появился уникальный шанс все-таки спеть свою песню.

Ранее организаторы Евровидения уже обещали, что все участники получат шанс спеть свои песни - но без оценок. Теперь же стало ясно, что они задумали.

Что будет на Евровидении 2020 онлайн

Новый формат Евровидения будет отличаться от того формата к которому мы привыкли. Участники 41 страны просто исполнят свои песни -- без оценок, без жюри, без ничего. Кроме того, к ним присоединяться участники прошлых Евровидений.

Участие в шоу также примут победители украинского Национального отбора группа Go_A. Они выполнят свою песню и кавер-версию хита Евровидения.

Шоу будут вести голландские ведущие Шантал Янцен, Эдсилия Ромбли и Ян Смит. Оба выпуска онлайн пройдут по 2 часа.

Смотреть онлайн все можно будет на официальном Youtube Евровидения. Кроме того, организаторы предложат национальным вещателям также провести трансляцию.

Что-то подобное уже обсуждалось в сети - организаторы анонсировали еженедельные онлайн-концерты участников Евровидения всех годов, которые будут исполнять песни других участников, которые им выберут зрители. Голосование за песни проводится на официальных соцсетях Евровидения, и первый участник выступит в пятницу 3 апреля.