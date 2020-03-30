Go-A пишут новую украиноязычную песню для Евровидения-2021

Go-A

Группа Go-A, которой не удалось представить песню Соловей на Евровидении 2020, не стали расстраиваться, и уже пишут новую песню которую споют на Евровидении 2021.

Неунывающие музыканты, решили, что раз не получилось представить песню Соловей в 2020 году, стоит создать что-то аналогичное для конкурса в 2021 году.

"Конечно это будет украинская песня. Вы слышали у нас хоть одну не украинскую песню. Это точно не будет новый Соловей, надо будет прыгнуть еще выше. Читайте такжеЕвровидение 2021: страны определились с участникамиМы можем написать пять песен и вы выберете, какая больше понравится", - отметили Go-A в интервью СТБ.

Напомним, Ua:Перший и СТБ сразу после отмены Евровидения 2020 предложили Go-A поехать на Евровидени 2021, и группа согласилась.

Теперь Украина без отбора будет представлять любую песню Go-A на их выбор.

Go-A Соловей смотреть онлайн на ютуб:

Ранее организаторы Евровидения пообещали, что Go-A и Little Big споют свои старые песни на Евровидении, но есть нюанс.