Евровидение 2020: когда смотреть онлайн концерты участников

Евровидение 2020 смотреть онлайн концерты / Главред

Организаторы Евровидения 2020 проводят онлайн-концерты, которые можно смотреть в Youtube. Каждую пятницу нсколько новых артистов будуть исполнять онлайн песни с Евровидения.

Первым участником альтернативного шоу станет Райан О'Шонесси, представитель Ирландии в 2018 году, говорится на официальном сайте.

Еженедельно будут проводиться голосования - в соцсетях можно будет проголосовать за ту песню, которую исполнят потом в пятницу участники Евровидения. Зрителям будут предлагать голосовать за один вариант из 4. Композиции для опроса выберут сами артисты.

Каждый эпизод такого концерта предусматривает выступления нескольких участников конкурса, в том числе и исполнителей из Евровидения 2020.

Daði og Gagnamagnið - Think About Things смотреть онлайн:

Конкурсанты исполнят авторскую композицию и кавер-версию другой песни Евровидения.

Ранее Главред сообщал, что Go-A и Little Big споют свои старые песни на Евровидении при одном условии.