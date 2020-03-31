Евровидение 2020: когда смотреть онлайн концерты участников

Организаторы Евровидения придумали, как компенсировать отмену музыкального конкурса, и развлечь зрителей во время карантина. Концерты участников выйдут онлайн.
Организаторы Евровидения 2020 проводят онлайн-концерты, которые можно смотреть в Youtube. Каждую пятницу нсколько новых артистов будуть исполнять онлайн песни с Евровидения.
Первым участником альтернативного шоу станет Райан О'Шонесси, представитель Ирландии в 2018 году, говорится на официальном сайте.
Еженедельно будут проводиться голосования - в соцсетях можно будет проголосовать за ту песню, которую исполнят потом в пятницу участники Евровидения. Зрителям будут предлагать голосовать за один вариант из 4. Композиции для опроса выберут сами артисты.
Каждый эпизод такого концерта предусматривает выступления нескольких участников конкурса, в том числе и исполнителей из Евровидения 2020.
Daði og Gagnamagnið - Think About Things смотреть онлайн:
Конкурсанты исполнят авторскую композицию и кавер-версию другой песни Евровидения.
Ранее Главред сообщал, что Go-A и Little Big споют свои старые песни на Евровидении при одном условии.