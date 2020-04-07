Чем заняться на карантине - новый челлендж захватил Украину

Новый челлендж - кориснийкарантин / pixabay.com

Из-за вынужденного карантна из-за коронавируса в Украине, телеведущий программы Гроші на канале 1+1 Александр Преподобный придумал челлендж #кориснийкарантин, призывая всех желающих использовать свободное время, чтобы научиться чему-то новому.

Его подхватили не только звезды и другие телеведущие, но и заинтересовались многие украинцы.

Начиная челлендж, сам ведущий решил попробовать свои силы в кулинарии и приготовил сырники с необычным ингредиентом - арахисом.

"Приготовил свои первые сырники: манка, сыр, яйца, ванильный сахар, изюм, бананы, арахис. Получилось не идеально, но я учусь", - пошутил Александр Преподобный.

К челленджу #користнийкарантин присоединились и украинские звезды, поделившись в

социальных сетях собственными мотивирующими историями о новых занятиях дома.

Ведущая ТСН, куратор благотворительного проекта Здійсни мрію Лидия Таран приняла вызов и приготовила тыквенные вафли по рецепту Егора Гордеева.

А ее коллега Маричка Падалко вместе с детьми на карантине впервые приготовила десерт Шоколадная колбаска по рецепту Валентины Хамайко из книги Сладкое воскресенье дома с родными.

"Идеальный рецепт, чтобы практиковать мелкую моторику с малышами. Им можно поручить измельчать печенье и занять на час "делом". Больше всего времени и умений понадобилось, чтобы перевязать колбаски нитью. Мне теперь требуется мастер-класс, как правильно "плести", - написала ведущая.

А вот, ведущий программы Їмо за 100 Алексей Душка в челендже #кориснийкарантин решил удивить подписчиков своими спортивными способностями. Он проводит время на карантине с семьей. Ведущий опубликовал видео, где он вместе с дочерью в шутливой форме попытался сделать 150 отжиманий всего за 5 секунд.

Тем временем владелец самых знаменитых усов в Украине Павло Зибров занялся домашними делами, до которых раньше не доходили руки. Например, обрезать ели.

"Работаем и бережем себя Занимаемся с семьей тем, к чему руки раньше не доходолы. Сегодня обрезаю елки и вечнозеленые. Не скучай дома, развивайтесь, занимайтесь полезными делами! Будьте здоровы!", - призвал Павел Зибров.

Приобщаясь к челленджу, украинский композитор и пианист-виртуоз Евгений Хмара тоже сделал полезное дело на карантине. Артист решил выйти в лес возле своего дома и собрать там мусор. В течение двухчасовой уборки Евгению собственноручно удалось собрать два пакета пластика.

"Сейчас я живу недалеко от леса, и хочу проводить карантин с пользой не только для себя, но и для окружающей среды. Я в перчатках и защитной маске - вокруг меня вообще нет людей. Буду собирать пласти", - сказал на видео пианист и выложил в соцсетях фото с результатами уборки.

Евгений Хмара / 1+1

Ведущая шоу Сніданок. Вихідний Валентина Хамайко успела сделать сразу два дела, на которые раньше не хватало времени - приготовить домашнюю моцареллу и освоить новые высоты в йоге.

"Мой режим жизни на карантине кардинально изменился !!! Утро начинается с онлайн встречи детей с преподавателями. У Мирославы в 8.45 .... у Михаила в 9.20 и 13.00. Детям объясняют задачи, а дальше делай !!! Если с Соломией я вообще нет проблем то двум меньшими нужно объяснять повторно. То есть с 9-14.00 я мама-учитель. Далее дети выполняют домашние чтения и дополнительные задания, прогулки ... а я мама-повар ... После 16.00 в Мирославы онлайн тренировки по гимнастике ...Я гораздо больше времени провожу на кухне ... и даже в первой половине дня, когда время обучения бегаю на кухню чтобы там уже начинало что-то булькать и готовиться))Вчера получила челлендж от @marichkapadalko и задумалась ... А что я делаю такого, на что не хватало времени раньше? кориснийкарантин - Домашняя Моцарелла - на нее никогда не хватало времени в обычном режиме жизни, потому что над сыром гадаешь 1,5 дня. кориснийкарантин - А еще - растяжка, на нее в будни никогда не хватает времени !!! В этот период стараюсь пищу воспринимать как просто базовую потребность, а не антистресс терапией)) Количество булочек и блинчиков уменьшает, а минуты растяжки хочу превратить минимум в час ...", - спросила подписчиков Валентина.

Челлендж #кориснийкарантин принял и коллега Валентины Хамайко - Александр Попов. Так, ведущий впервые приготовил бейглы. Как признался Александр, бейглы получились не идеальными на вид, но очень вкусными.

"Принял эстафету от Валентины Хамайко #кориснийкарантин, когда мы делаем вещи на которые раньше не было времени. Так вот, впервые в жизни испёк бэйглы, которые как вы видеть не очень получились, и пересматриваю все свои любимые фильмы. Горбунов Юрий, передаю эстафету тебе!!!А что вы делаете в карантин на, что раньше не хватало времени?", - пишет он.

В социальных сетях по хэштегу #кориснийкарантин украинцы уже опубликовали сотни фото и видео, где они занимаются спортом, готовят, читают книги, рисуют картины, декламируют стихи, избавляются от ненужных вещей в доме или даже просто моют окна.

Условия и правила участия в челлендже простые: сделайте что-новое для себя и выкладывайте свои маленькие победы в соцсетях с хэштегом #кориснийкарантин.

Ранее на карантине группа Сплин выпустила новый трек Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите. Слова и музыку написал сам Александр Васильев.