"Мы тут вымерли все почти": Сплин выпустил пронзительную песню

Сплин Песня про Гарри Поттера / instagram.com/spleanband

Группа Сплин выпустила новую песню во время коронавирусного карантина в России. Александр Васильев тонко обыграл все проблемы, и написал просто пронзительные слова для новой песни группы Сплин - Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите.

Сплин и Васильев в условиях карантина пока не сняли клип для своей новой песни, но обложка емко намекает на то прекрасное, что ожидает поклонников в недалеком будущем.

Поклонники в комментариях соцсетей, в которых анонсирована песня восторгаются таланту группы и ее форнтмена - по мнению некоторых песня "гениальна".

Предлагаем самим послушать песню и ознакомиться с ее текстом на сайте Главред, и потом составить свое личное мнение.

Сплин Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите слушать онлайн:

Сплин - Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите - текст

Гарри, привет, как дела, приятель

Надеюсь, что ты там ещё не спятил

Низкий поклон тебе от всей нашей братии

С этих глухих болот

Нас окружают сплошные маглы

И рожи у них такие злые и наглые

А ты как всегда торчишь в своей Англии

На остальное задвинув болт

Гарри, скорей прилетай, ты нужен

А то нерушимый совсем разрушен

Из всех проплешин, из всех проушин

Они выкачивают нефть и газ

По воле бога и согласно плану

Скоро нас всех поведут на плаху

Ты захвати волшебную палку

Чтобы двинуть им между глаз

Гарри, все это не очень нормально

Жизнь как качели - то вира, то майна

Так что, дружище, биткоины майня

Не забывай и про нас

Не забывай и почувствуй, волшебник

То, как на шею давит ошейник

Не забывай нас, ты слышишь, отшельник

Иногда покидай Парнас

Гарри, я знаю, что ты услышишь

В наши края навостряя лыжи

Как мы зовём тебя здесь, ведь ты же

Возьмёшь в дьюти-фри сингл молт?

Хоть на метле или там трамваем

Дуй к нам сюда, мы тут ходим краем

Под тем, чье имя мы даже не называем

Хотя это Волдеморт

Гарри, трибуны пусты, как видишь

Фанаты уже не поднимут кипиш

Никто теперь не играет в квиддич -

Мы тут вымерли все почти

Маглы совсем охренели, Гарри

Мир почернел от дыма и гари

Если б ты видел все эти хари

Ты бы разбил очки

Гарри, все это не очень нормально

Жизнь как качели - то вира, то майна

Так что, дружище, биткоины майня

Не забывай и про нас

Не забывай и почувствуй, волшебник

То, как на шею давит ошейник

Не забывай нас, ты слышишь, отшельник

Иногда покидай Парнас

Гарри, прощаюсь с тобой на этом

Как же сказать … как поэт с поэтом

Позволь мне закончить одним куплетом

Перед тем, как сказать : "Адью!"

Вчера шёл король, весь крутой и гордый

И мальчик сказал : "А король-то голый!"

Мальчику тут же с ноги проломили голову

И пришили ему статью

Теперь он не пьет лимонад из бутылки

Теперь он сидит то в Крестах, то в Бутырке

То морщит свой лоб, а то чешет в затылке

Но не понимает - за что?

За что нам всё это, скажи, Поттер Гарри

Сотри с философского камня все грани

Попивая пивко, поедая карри

И взирая на мир из-за штор

Гарри, всё это не очень нормально

Жизнь как качели - то вира, то майна

Так что, дружище, биткоины майня

Не забывай и про нас

Не забывай и почувствуй, волшебник

То, как на шею давит ошейник

Не забывай нас, ты слышишь, отшельник

Иногда покидай Парнас

Гарри, все это не очень нормально

Жизнь как качели - то вира, то майна

Так что, дружище, биткоины майня

Не забывай и про нас

Не забывай и прочувствуй, волшебник

То, как на шею давит ошейник

Не забывай нас, ты слышишь, отшельник

Иногда покидай Парнас

До этого The Hardkiss представили новый клип - Гора, который за 4 дня набрал 569 тысяч просмотров.