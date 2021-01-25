Алексей Панин женился второй раз - кто его избранница

Алексей Панин / Instagram

С начала пандемии коронавируса Алексей Панин живет в Испании и, вероятно, его брак так бы и оставался в тайне, если бы не стряслась трагедия - умерла его мать. Панин вернулся в Россию, чтобы похоронить мать, и сразу оказался в эпицентре внимания. Жена актера пришла в студию ток-шоу "Звезды сошлись", чтобы рассказать, как себя сейчас чувствует Алексей.

40-летняя Ева не скрывала, что стала супругой Алексея Панина, пишет KP.ru. По ее словам, они официально зарегистрировали брак месяц назад, но решили сохранить это в тайне.

Как оказалось, Тарлакян близко познакомилась с 43-летним актером год назад в общей компании. Панин рискнул привести женщину домой и представить ее дочери спустя месяц.

"С дочкой Алексея Нюсей я познакомилась через месяц наших отношений. Она очень похожа на папу характером, в нее просто невозможно не влюбиться", — сказала избранница Панина на шоу, которое показывает НТВ.Читайте также"Вставляй, сколько сможешь": Панина отымели руками и ногами - видео 18+

Ева Тарлакян / кадр с шоу

Панин не раз рассказывал о своих специфических сексуальных пристрастиях, признавал, что он бисексуал, а также любит посещать клубы свингеров. Кроме того, несколько лет назад в Сети появилось скандальное видео, в котором человек, похожий на актера, совершает развратные действия с собакой. Сам Панин уверял, что это фейк, и в ролике снимался не он.

Ева Тарлакян стала второй официальной женой Панина 2 декабря 2020 года. У Панина есть дочь Анна от фотомодели и актрисы Юлии Юдинцевой, которая живет с ним. Официальный брак у него был зарегистрирован с Людмилой Григорьевой, с которой он прожил год.