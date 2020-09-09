Алла Пугачева оценила песню Моргенштерна Кадиллак

Алла Пугачева / кадр из шоу Музыкалити

Максим Галкин пригласил на новый выпуск своего шоу Музыкалити рэпера Басту, и свою жену Аллу Пугачеву. В новом выпуске Музыкалити прозвучали самые неожиданные новинки музыки, в том числе песня Кадиллак эксцентричных рэперов Моргенштерна и Элджея.

Галкин решил начать обсуждение песни с Пугачевой, но слегка шокированная певица отметила: "Я не знаю кто это, я с шаманами не дружу".

Баста назвал рэпера троллем №1 всех времен, по его мнению, Моргенштерн ставит эксперименты над своими слушателями, и ему это нравиться.

Музыкантам пришлось читать текста песни, чтобы разобраться в ней.

"Так это ж частушки!", - сказала Пугачева, когда почитала текст

В итоге Баста поставил "Кадиллаку" пять баллов из 10, Пугачева - пять с плюсом, а зрительница оценила песню в три балла и не рекомендовала ее слушать.

Алла Пугачева слушает Cadillac Morgenshtern & Элджей - Музыкалити смотреть онлайн:

Напомним, на Моргенштерна подали в суд за его поведение и скандальные высказывания.