Пам'ятаю - Alyona Alyona записала песню ко Дню защиты детей

Украинская реперша Alyona Alyona отметила для себя День защиты детей 2020 новым клипом про детей.
Украинская хип-хоп исполнительница Alyona Alyona, которая работала в детском саду с детьми, представила свой новый хит Пам'ятаю, который снимала с детьми и про детей.
Alyona Alyona опубликовала ролик в своем Youtube, а потом написала огромный пост в Instagram в дополнение к песне. Она призналась, что очень любит детей, и заботится о будущем - еще бы - половина песен у нее на социальную тематику, и о детях.
"Детей, которые вырастут, станут журналистами, и им могут облить лицо кислотой могут просто смести их следы с лица Земли, потому что они хотят знать больше. Детей, которые просто будут играть на свежем воздухе, и в них случайно прилетит пуля. Или вражеская, или от соседа. И смоет их с лица Земли. Детей, которые будут иметь друзей, за которых их могут бить и насиловать на допросах, выбивать несуществующие показания. Детей, которые мечтают делать добро для людей, но так много событий вокруг демонстрирует, что все преступное часто остается действенным и безнаказанным. Детей, которые имеют законное право выбирать, кем им быть, какими расти, во что верить, как выглядеть и кого любить. Детей, которые смотрят на нас. И берут пример именно с нас. А мы в свою очередь должны показывать им, что мы не боимся, верим в правду и закон, что можем влиять на все!", - пишет она в своем Instagram.
Пам'ятаю Alyona Alyona смотреть клип онлайн:
Пам'ятаю Alyona Alyona - текст песни
Я пам'ятаю цвіт від черешні
Пам'ятаю в квітнику всі садженці перші
Пам'ятаю вечорами скрип від калітки
Захід сонця, від якого можна зомліти
Я пам'ятаю стежку до школи
Там таке навколо — спізнення не випадкові
Пам'ятаю час мина, а я ніби у комі
Верби понад ставом як бабусині ікони
Я пам'ятаю запахи сіна
Татову жаровню і солоне насіння
Мурка з кошенятами в коробці у сінях
І Чорниш, хвиля хвостом назустріч постійно
Я пам'ятаю стіни ліцею
Пам'ятаю від добра сховала лице я
Пам'ятаю слину на спині від місцевих
Пам'ятаю все одно стояла на сцені
Я пам'ятаю перші невдачі
Пам'ятаю сльози, які ніхто не побачить
Пам'ятаю перший поцілунок і танець
І щоденник з таємницями, в якому рани
Я пам'ятаю треш з алкоголем
Пам'ятаю злість зі знущаннями й болем
Так тоді хотілося здаватися модними
Пам'ятаю як себе вбивали чим завгодно ми
Я пам'ятаю квіти з вінками
Деякі тікали, але не втекти від карми
Інколи здавалося, живемо безкарно
Хай спокійно сплять ті, кого вже немає з нами
Я пам'ятаю пристрасть і спрагу
Пам'ятаю серед ночі тисячі райдуг
Пам'ятаю нас такими справжніми, дикими
Пам'ятаю день, як прощалися тихо ми
Я пам'ятаю миті прозріння
Повороти долі, де мінялися рівні
Діти принесли тепло, ніби з півдня
Я знайшла себе і я пустила коріння
Я пам'ятаю кліпи й треки
Віддавала всю себе і тиснула record
Пам'ятаю віру всіх: від вулиць до дому
Я свій шлях не віддам ніколи і нікому (нікому)
(Ніколи і нікому)
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