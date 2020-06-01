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Пам'ятаю - Alyona Alyona записала песню ко Дню защиты детей

1 июня 2020, 18:44

Украинская реперша Alyona Alyona отметила для себя День защиты детей 2020 новым клипом про детей.

alyona alyona
alyona alyona / Instagram

Украинская хип-хоп исполнительница Alyona Alyona, которая работала в детском саду с детьми, представила свой новый хит Пам'ятаю, который снимала с детьми и про детей.

Alyona Alyona опубликовала ролик в своем Youtube, а потом написала огромный пост в Instagram в дополнение к песне. Она призналась, что очень любит детей, и заботится о будущем - еще бы - половина песен у нее на социальную тематику, и о детях.

"Детей, которые вырастут, станут журналистами, и им могут облить лицо кислотой могут просто смести их следы с лица Земли, потому что они хотят знать больше. Детей, которые просто будут играть на свежем воздухе, и в них случайно прилетит пуля. Или вражеская, или от соседа. И смоет их с лица Земли. Детей, которые будут иметь друзей, за которых их могут бить и насиловать на допросах, выбивать несуществующие показания. Детей, которые мечтают делать добро для людей, но так много событий вокруг демонстрирует, что все преступное часто остается действенным и безнаказанным. Детей, которые имеют законное право выбирать, кем им быть, какими расти, во что верить, как выглядеть и кого любить. Детей, которые смотрят на нас. И берут пример именно с нас. А мы в свою очередь должны показывать им, что мы не боимся, верим в правду и закон, что можем влиять на все!", - пишет она в своем Instagram.

Пам'ятаю Alyona Alyona смотреть клип онлайн:

Пам'ятаю Alyona Alyona - текст песни

Я пам'ятаю цвіт від черешні

Пам'ятаю в квітнику всі садженці перші

Пам'ятаю вечорами скрип від калітки

Захід сонця, від якого можна зомліти

Я пам'ятаю стежку до школи

Там таке навколо — спізнення не випадкові

Пам'ятаю час мина, а я ніби у комі

Верби понад ставом як бабусині ікони

Я пам'ятаю запахи сіна

Татову жаровню і солоне насіння

Мурка з кошенятами в коробці у сінях

І Чорниш, хвиля хвостом назустріч постійно

Я пам'ятаю стіни ліцею

Пам'ятаю від добра сховала лице я

Пам'ятаю слину на спині від місцевих

Пам'ятаю все одно стояла на сцені

Я пам'ятаю перші невдачі

Пам'ятаю сльози, які ніхто не побачить

Пам'ятаю перший поцілунок і танець

І щоденник з таємницями, в якому рани

Я пам'ятаю треш з алкоголем

Пам'ятаю злість зі знущаннями й болем

Так тоді хотілося здаватися модними

Пам'ятаю як себе вбивали чим завгодно ми

Я пам'ятаю квіти з вінками

Деякі тікали, але не втекти від карми

Інколи здавалося, живемо безкарно

Хай спокійно сплять ті, кого вже немає з нами

Я пам'ятаю пристрасть і спрагу

Пам'ятаю серед ночі тисячі райдуг

Пам'ятаю нас такими справжніми, дикими

Пам'ятаю день, як прощалися тихо ми

Я пам'ятаю миті прозріння

Повороти долі, де мінялися рівні

Діти принесли тепло, ніби з півдня

Я знайшла себе і я пустила коріння

Я пам'ятаю кліпи й треки

Віддавала всю себе і тиснула record

Пам'ятаю віру всіх: від вулиць до дому

Я свій шлях не віддам ніколи і нікому (нікому)

(Ніколи і нікому)

Напомним, ночью 31 мая назвали победителей украинской премии Золотая Жар-Птица 2020. Список победителей и концерт можно уже смотреть онлайн.

Alyona Alyona новости шоу бизнеса клип День защиты детей
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