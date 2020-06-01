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Золотая Жар-Птица 2020: Кто победил смотреть онлайн концерт 31-05-2020

1 июня 2020, 10:51

В Украине прошел концерт и церемония награждения Золотая Жар-Птица 2020 - одна из самых популярный музыкальных премий страны. Кто победил - читайте на Главреде.

Золотая Жар-Птица 2020 - список победителей
Золотая Жар-Птица 2020 - список победителей / М2

Церемония награждения Золотая Жар-Птица 2020 онлайн прошла 31 мая 2020 на M2, и концерт уже доступен для просмотра онлайн. Как прошла церемония награждения, и кто победил в 2020 году - жюри, номинанты и победители Золотая Жар-Птица 2020 - читайте и смотрите онлайн.

В состав жюри вошли радио– и телепродюсеры и известные персоны украинского шоу-бизнеса. Среди них известная продюсер Алена Мозговая, музыкальный продюсер Юрий Никитин, телеведущий Игорь Кондратюк и многие другие.

Полный список жюри будет известен чуть позже 1 июня.

Церемония награждения продлилась 2,5 часа, и прошла онлайн на М2 с онлайн-доступом видео на Youtube канала.

Ведущие Денис Жупник и Галина Залесская провели награждение стауэтками в 10 традиционных номинациях.

Золотая Жар-Птица 2020 - смотреть онлайн 31-05-2020
Золотая Жар-Птица 2020 - смотреть онлайн 31-05-2020 / М2

Победители премии Золотая Жар-Птица 2020

Певица Года - Nk | Настя Каменских - победительница

Номинаты

  • Злата Огневич
  • Michelle Andrade
  • Tarabarova
  • Тина Кароль

Певец Года - Олег Винник - победитель

Номинанты

  • Виталий Козловский
  • Сергей Бабкин
  • Mélovin
  • Kishe

Поп-Группа - Время и Стекло - победитель

Номинанты

  • Tamerlanalena
  • Dzidzio
  • Kazka
  • Mozgi

Рок-Группа - Беz Обмежень - победитель

Номинанты

  • Антитела
  • The Hardkiss
  • Вопли Видоплясова
  • Скай

Хит Года - Время И Стекло – Дим - победитель

Номинанты

  • Сергей Бабкин – Моє Кохання
  • Nk | Настя Каменских – Обіцяю
  • Mélovin – Ти
  • Злата Огневич – Солодка Кара

Клип Года - The Hardkiss – Жива - победитель

Номинанты

  • Tarabarova – Мені Казково
  • Nk | Настя Каменских – Обіцяю
  • Тина Кароль – Вабити
  • Michelle Andrade – Не Знаю

Баллада Года - Тина Кароль & Юлия Санина – Вільна - победитель

Номинанты

  • The Hardkiss – Хто, Як Не Ти
  • Дорош – Де Ти Є
  • Антитела – Буде Син
  • Alyosha & Vlad Darwin – Пірнай

Народный Хит - Nk | Настя Каменских – Обіцяю - победитель

Номинанты

  • Олег Винник – Роксолана
  • Андриана – Ча Ча Ча
  • Kamaliya Feat. Rico Macho – Наше Lіто
  • Наталка Карпа – Гойдай

Дэнс-Хит - Время И Стекло – Дим

Номинанты

  • Артем Пивоваров – 2000
  • Kishe – #Love
  • Ирина Федишин & Bakun – Просто Танцюй
  • Michelle Andrade – Не Знаю

Инди - Tvorchi - победитель

Номинанты

  • Laud
  • Kadnay
  • Jamala Feat. Alyona Alyona
  • Shy & Pianoбой

Золотая Жар-Птица 2020 церемония награждения и концерт смотреть онлайн на Youtube M2:

Напомним, в Украине из-за карантина из-за кронавируса отменили почти все премии и концерты. Самые популярные премии прошли онлайн без артистов.

Тем не менее, Детское Евровидение 2020 пройдет по расписанию и по плану - все подробности на Главред.

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