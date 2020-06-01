Золотая Жар-Птица 2020: Кто победил смотреть онлайн концерт 31-05-2020

Золотая Жар-Птица 2020 - список победителей / М2

Церемония награждения Золотая Жар-Птица 2020 онлайн прошла 31 мая 2020 на M2, и концерт уже доступен для просмотра онлайн. Как прошла церемония награждения, и кто победил в 2020 году - жюри, номинанты и победители Золотая Жар-Птица 2020 - читайте и смотрите онлайн.

В состав жюри вошли радио– и телепродюсеры и известные персоны украинского шоу-бизнеса. Среди них известная продюсер Алена Мозговая, музыкальный продюсер Юрий Никитин, телеведущий Игорь Кондратюк и многие другие.

Полный список жюри будет известен чуть позже 1 июня.

Церемония награждения продлилась 2,5 часа, и прошла онлайн на М2 с онлайн-доступом видео на Youtube канала.

Ведущие Денис Жупник и Галина Залесская провели награждение стауэтками в 10 традиционных номинациях.

Золотая Жар-Птица 2020 - смотреть онлайн 31-05-2020 / М2

Победители премии Золотая Жар-Птица 2020

Певица Года - Nk | Настя Каменских - победительница

Номинаты

Злата Огневич

Michelle Andrade

Tarabarova

Тина Кароль

Певец Года - Олег Винник - победитель

Номинанты

Виталий Козловский

Сергей Бабкин

Mélovin

Kishe

Поп-Группа - Время и Стекло - победитель

Номинанты

Tamerlanalena

Dzidzio

Kazka

Mozgi

Рок-Группа - Беz Обмежень - победитель

Номинанты

Антитела

The Hardkiss

Вопли Видоплясова

Скай

Хит Года - Время И Стекло – Дим - победитель

Номинанты

Сергей Бабкин – Моє Кохання

Nk | Настя Каменских – Обіцяю

Mélovin – Ти

Злата Огневич – Солодка Кара

Клип Года - The Hardkiss – Жива - победитель

Номинанты

Tarabarova – Мені Казково

Nk | Настя Каменских – Обіцяю

Тина Кароль – Вабити

Michelle Andrade – Не Знаю

Баллада Года - Тина Кароль & Юлия Санина – Вільна - победитель

Номинанты

The Hardkiss – Хто, Як Не Ти

Дорош – Де Ти Є

Антитела – Буде Син

Alyosha & Vlad Darwin – Пірнай

Народный Хит - Nk | Настя Каменских – Обіцяю - победитель

Номинанты

Олег Винник – Роксолана

Андриана – Ча Ча Ча

Kamaliya Feat. Rico Macho – Наше Lіто

Наталка Карпа – Гойдай

Дэнс-Хит - Время И Стекло – Дим

Номинанты

Артем Пивоваров – 2000

Kishe – #Love

Ирина Федишин & Bakun – Просто Танцюй

Michelle Andrade – Не Знаю

Инди - Tvorchi - победитель

Номинанты

Laud

Kadnay

Jamala Feat. Alyona Alyona

Shy & Pianoбой

Золотая Жар-Птица 2020 церемония награждения и концерт смотреть онлайн на Youtube M2:

Напомним, в Украине из-за карантина из-за кронавируса отменили почти все премии и концерты. Самые популярные премии прошли онлайн без артистов.

Тем не менее, Детское Евровидение 2020 пройдет по расписанию и по плану - все подробности на Главред.