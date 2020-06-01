Золотая Жар-Птица 2020: Кто победил смотреть онлайн концерт 31-05-2020

В Украине прошел концерт и церемония награждения Золотая Жар-Птица 2020 - одна из самых популярный музыкальных премий страны. Кто победил - читайте на Главреде.
Церемония награждения Золотая Жар-Птица 2020 онлайн прошла 31 мая 2020 на M2, и концерт уже доступен для просмотра онлайн. Как прошла церемония награждения, и кто победил в 2020 году - жюри, номинанты и победители Золотая Жар-Птица 2020 - читайте и смотрите онлайн.
В состав жюри вошли радио– и телепродюсеры и известные персоны украинского шоу-бизнеса. Среди них известная продюсер Алена Мозговая, музыкальный продюсер Юрий Никитин, телеведущий Игорь Кондратюк и многие другие.
Полный список жюри будет известен чуть позже 1 июня.
Церемония награждения продлилась 2,5 часа, и прошла онлайн на М2 с онлайн-доступом видео на Youtube канала.
Ведущие Денис Жупник и Галина Залесская провели награждение стауэтками в 10 традиционных номинациях.
Победители премии Золотая Жар-Птица 2020
Певица Года - Nk | Настя Каменских - победительница
Номинаты
- Злата Огневич
- Michelle Andrade
- Tarabarova
- Тина Кароль
Певец Года - Олег Винник - победитель
Номинанты
- Виталий Козловский
- Сергей Бабкин
- Mélovin
- Kishe
Поп-Группа - Время и Стекло - победитель
Номинанты
- Tamerlanalena
- Dzidzio
- Kazka
- Mozgi
Рок-Группа - Беz Обмежень - победитель
Номинанты
- Антитела
- The Hardkiss
- Вопли Видоплясова
- Скай
Хит Года - Время И Стекло – Дим - победитель
Номинанты
- Сергей Бабкин – Моє Кохання
- Nk | Настя Каменских – Обіцяю
- Mélovin – Ти
- Злата Огневич – Солодка Кара
Клип Года - The Hardkiss – Жива - победитель
Номинанты
- Tarabarova – Мені Казково
- Nk | Настя Каменских – Обіцяю
- Тина Кароль – Вабити
- Michelle Andrade – Не Знаю
Баллада Года - Тина Кароль & Юлия Санина – Вільна - победитель
Номинанты
- The Hardkiss – Хто, Як Не Ти
- Дорош – Де Ти Є
- Антитела – Буде Син
- Alyosha & Vlad Darwin – Пірнай
Народный Хит - Nk | Настя Каменских – Обіцяю - победитель
Номинанты
- Олег Винник – Роксолана
- Андриана – Ча Ча Ча
- Kamaliya Feat. Rico Macho – Наше Lіто
- Наталка Карпа – Гойдай
Дэнс-Хит - Время И Стекло – Дим
Номинанты
- Артем Пивоваров – 2000
- Kishe – #Love
- Ирина Федишин & Bakun – Просто Танцюй
- Michelle Andrade – Не Знаю
Инди - Tvorchi - победитель
Номинанты
- Laud
- Kadnay
- Jamala Feat. Alyona Alyona
- Shy & Pianoбой
Золотая Жар-Птица 2020 церемония награждения и концерт смотреть онлайн на Youtube M2:
Напомним, в Украине из-за карантина из-за кронавируса отменили почти все премии и концерты. Самые популярные премии прошли онлайн без артистов.
Тем не менее, Детское Евровидение 2020 пройдет по расписанию и по плану - все подробности на Главред.