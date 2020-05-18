Детское Евровидение 2020 - дата проведения и участники

Традиционно после Евровидения, проходит музыкальный конкурс детское Евровидение 2020 . В условиях карантина конкурс будет проведен осенью 2020.
Конкурс Детское Евровидение 2020 пройдет в Польше в Варшаве 29 ноября.
Конкурс пройдет под слоганом #MoveTheWorld, или #ДвигайМир. Уже объявлены страны-участники, которые точно появятся на конкурсе. EBU будет сотрудничать с TVP на Детском Евровидении 2020.
Мартин Остердаль, новый исполнительный руководитель EBU Евровидение и Детского Евровидения, пояснил слоган.
"Я не мог быть более взволнован работой с невероятной командой на TVP в моем первом Конкурсе Песни Детского Евровидения. У них есть навыки, креативность и энтузиазм для создания фантастического шоу. Никогда не было так важно признать силу молодых людей в #MoveTheWorld, и я с нетерпением жду возможности увидеть выступление всех талантливых певцов в этом году", - сказал он.Читайте такжеЕвровидение 2021: список участников нового конкурса
Детское Евровидение 2020 участники
Официально свое участие подтвердили такие страны:
- Грузия
- Ирландия
- Испания
- Италия
- Нидерланды
- Польша
- Украина
- Россия
- Франция
Потенциально могут принять участие в Детском Евровидении 2020:
- Австралия
- Албания
- Армения
- Белоруссия
- Казахстан
- Мальта
- Португалия
- Северная Македония
- Сербия
Дебютантами могут стать Германия и Исландия, а Норвегия пока что думает о возвращении в конкурс.