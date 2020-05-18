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Детское Евровидение 2020 - дата проведения и участники

18 мая 2020, 14:49

Традиционно после Евровидения, проходит музыкальный конкурс детское Евровидение 2020 . В условиях карантина конкурс будет проведен осенью 2020.

Детское Евровидение 2020
Детское Евровидение 2020 / TVP

Конкурс Детское Евровидение 2020 пройдет в Польше в Варшаве 29 ноября.

Конкурс пройдет под слоганом #MoveTheWorld, или #ДвигайМир. Уже объявлены страны-участники, которые точно появятся на конкурсе. EBU будет сотрудничать с TVP на Детском Евровидении 2020.

Мартин Остердаль, новый исполнительный руководитель EBU Евровидение и Детского Евровидения, пояснил слоган.

"Я не мог быть более взволнован работой с невероятной командой на TVP в моем первом Конкурсе Песни Детского Евровидения. У них есть навыки, креативность и энтузиазм для создания фантастического шоу. Никогда не было так важно признать силу молодых людей в #MoveTheWorld, и я с нетерпением жду возможности увидеть выступление всех талантливых певцов в этом году", - сказал он.Читайте такжеЕвровидение 2021: список участников нового конкурса

Детское Евровидение 2020 участники

Официально свое участие подтвердили такие страны:

  • Грузия
  • Ирландия
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
  • Польша
  • Украина
  • Россия
  • Франция

Потенциально могут принять участие в Детском Евровидении 2020:

  • Австралия
  • Албания
  • Армения
  • Белоруссия
  • Казахстан
  • Мальта
  • Португалия
  • Северная Македония
  • Сербия

Дебютантами могут стать Германия и Исландия, а Норвегия пока что думает о возвращении в конкурс.

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