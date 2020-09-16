Анна Ризатдинова призналась, что стимулировало ее открыть Академию гимнастики

Анна Ризатдинова / Instagram

Спортсменка гимнастка Анна Ризатдинова показала, как прошло первое открытое занятие в ее новой Академии гимнастики, и рассказала, что навело ее на мысль об открытии и поделилась с Главредом кое-какими планами на будущее.

Финалистка шоу Танці з зірками 2019, самая техничная участница шоу и олимпийская чемпионка призналась, что после Танців видит, что шоу очень хороши для популяризации спорта.

Ее первое занятие и первый день в своей школе же прошел потрясающе. Сразу же на занятия пришло очень много детей.

"Я очень волновалась перед вчерашним занятием, но все прошло хорошо. На первую тренировку к нам пришло около 70-ти детей. Были как маленькие девочки (3-4 года), так и старшие гимнастки", - рассказала она.Читайте такжеУчастница Танців з зірками открыла Академию гимнастики для девочек

Мысли о школе у нее стали появляться после того, как ее начали массово распрашивать об уроках гимнастики после Танцев - то есть, шоу подтолкнуло людей на контакт. Анна же с удовольствием решила учить других заниматься спортом на своем уровне.

"Проект "Танцы со звездами" своего рода стимулировал меня открыть Академию гимнастики. Потому что после проекта родители массово начали писать мне в различные месседжер похвалы и спрашивать, тренирую я, если да - то где. Поэтому идея открыть "свое место", где я могла бы тренировать будущих чемпионов, и куда бы девочки ходили с удовольствием, зародилась после проекта", - призналась она.

Кроме того, Анна и дальше планирует участововать в проектах на ТВ и продолжать популяризировать спорт.

Анна Ризатдинова открыла школу для девочек / Instagram

"Конечно, я считаю, что участие в различных шоу брать нужно. Конечно, не распыляться на все подряд. Но с помощью телевизионных проектов у нас есть возможность популяризировать спорт. К примеру, на "Танцах" мы посвятили эфир Олимпийским играм", - объяснила нам Анна Ризатдинова.

Напомним, что открытие Академии гимнастики в Киеве прошло 15 сентября. Все подробности об записи стоит узнавать в соцсети Анны или на сайте ее проекта.

До этого Анна Ризатдинова получила свою "звезду" на украинской версии "Аллеи звезд" в Киеве - ее открыли возле ТРУ Гулливера.